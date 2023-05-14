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Сегодня – день, когда можно поздравить наших мам

Сегодня – день, когда можно поздравить наших мам

В этот воскресный день мы отмечаем один из самых светлых и трогательных праздников весны – День матери. Это день, когда мы поздравляем своих мам, желаем им крепкого здоровья и благодарим за заботу и нежность, которые они нам дарят.
В Украине, как и в большинстве стран планеты праздник мам отмечается во второе воскресенье мая. В этом году он выпадает на сегодняшний день, 14 мая.

Как появился День Матери

Установить этот праздник предложила в далеком 1908 году американка Анна Джервис. Этому предшествовало трагическое событие – преждевременно умерла ее собственная мама. И Анна захотела, чтобы все дети планеты ежегодно чествовали своих мам и благодарили. Она посылала письма с инициативой несколько лет подряд и, наконец, добилась положительного результата: в 1910 году штат Вирджиния первый признал День Матери как официальный праздник. Далее, шаг за шагом, все больше штатов внедряли этот праздник. Впоследствии американская традиция перешла в другие страны мира. Например, сразу после Первой мировой войны День матери начали праздновать в Швеции, Норвегии и нескольких других странах Европы. А со временем праздник стал популярным во всем мире. В некоторых странах он отмечается ежегодно 13 мая.

Старенькая мама

В этот день принято не только говорить слова благодарности своим матерям, но и приходить к ним в гости с подарками.

Как отмечают День матери в Украине

В Украине День матери был введен Указом президента от 10 мая 1999 года. И несмотря на то, что этот праздник в нашей стране появился сравнительно недавно, он уже успел «прижиться», ведь мама у нас издавна считалась настоящей хранительницей домашнего очага и именно тем человеком, к которому дети всегда приходят за добрым словом, советом и помощью.

Кстати, в Канаде украинская диаспора начала приветствовать своих матерей еще в 1928 году, а в западных регионах Украины такая инициатива появилась через год после этого. Например, во Львове во второе воскресенье мая традиционно устраивали концерты, посвященные матерям. Но при советской власти праздник долгое время был под запретом.

Так что сегодня – самый подходящий день, чтобы показать уважение и любовь своей маме. Не забудьте поздравить ее, сказать несколько теплых слов, подарить цветы. А если увидеться возможности нет, то хотя бы позвоните ей или отправьте поздравительную открытку в соцсетях. И она это обязательно оценит!

Фото из открытых источников

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Редакция ПРОФИЛЬ

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