Быть ли 8 марта выходным днем: результаты опроса в “Дії”

В приложении электронных государственных услуг завершился опрос украинцев о том, оставить 8 марта выходным днем или сделать рабочим. Большинство высказались за выходной.

Украинцы проголосовали за выходной день 8 марта

Большая часть проголосовавших считают, что 8 марта должно оставаться выходным днем в Украине. За этот вариант отдали свои голоса почти 62% тех, кто ринял участие в опросе.

Вариант с рабочим днем выбрали почти 33% участников опроса.

И 5% посчитали, что не могут определиться.

Всего проголосовало 2 138 838 украинцев.

Точные результаты опроса выглядят так:

61,96% опрошенных считают, что нужно оставить выходной 32,88% выбрали вариант, что 8 марта должно быть рабочим днем 5,15% не смогли определиться

Зачем проводили опрос?

Вопрос о возможной “отмене” 8 марта встал потому, что втом виде, в котором праздник дошел до нас — это советское наследие, которое извратило понимание

Международного женского дня, каким он являлся изначально.

Так, согласно резолюции ООН, 8 марта называется Международном дне защиты прав женщин и посвящен борьбе за равенство прав женщин и мужчин во всех сферах жизни. Это предполагает митинги, встречи женщин, на которых обсуждаются проблемы с реализацией их прав, планирование действий какие помогут эти права реализовать.

В СССР же, а потом и в независимой Украине, этот день превратился в фарс. 8 марта стало днем, когда раз в году часть мужчин (и то – не все, а только часть) изображают из себя галантных кавалеров и помощников по быту. А потом продолжают жить удобной для них жизнью, в которой на женщин свалено решение всех бытовых вопросов и воспитание детей. При этом у них не остается возможностей жить той жизнью, какой они хотят, развиваться и реализовывать себя в обществе.

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала про опрос украинцев в «Дії», о том, какого числа праздновать Рождество.

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