Лидия Книпович по кличке «Дяденька»

Спуск Лидии Книпович ныне – Ольгиевский спуск. Почему так? А там до конца 1920-х возвышалась часовня в честь княгини Ольги. А затем пришедший к власти гегемон (так коммунисты называли класс пролетариев) ее разрушил. Точно так же и время затем разрушило легенду о революционерке Лидии Книпович как о персоне, чье имя достойно чести присутствовать в топонимике Одессы.

Она родилась в 1856 году в интеллигентной семье. В 20-летнем возрасте девушку занесло в марксизм. В Петербурге, ближе к концу века, она познакомилась сначала с будущей супругой Ленина – Надеждой Крупской, а затем и с самим будущим «вождем мирового пролетариата».

Кстати, именно он стал автором партийной «кликухи» Лидии Книпович – «Дяденька». По поручению Ленина она организовала подпольную типографию, вскоре погорела на этом деле и в 1897 году была сослана в Астрахань, где вела активную пропаганду среди рабочих.

«Отмотав срок», стала агентом по распространению ленинской газеты «Искра» на юге россии, снова организовала работу подпольной типографии.

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В 1905 году Книпович – секретарь Одесского комитета РСДРП. Она занимала весьма высокие посты в партийной иерархии большевиков, хранила партийный «общак».

В 1911 году ее вновь арестовали, вновь ссылка – 2 года в Гадяч Полтавской губернии. Интересная, между прочим, картина: царские сатрапы сослали ее в такие почти курортные места. А когда большевики пришли к власти, то своих оппонентов политических ближе Зауралья не направляли.

Тем временем у Книпович обострилась базедова болезнь и «откинувшись» из ссылки, она в 1914 году переехала жить в Крым. С политикой полностью «завязала». В Симферополе в 1920 году эта тетенька, которая «Дяденька», благополучно скончалась.

Что интересно, ее товарка по политической борьбе и по базедовой болезни Крупская еще «на заре советской власти» сообразила, что мало кто, не то что из обывателей, но даже из компартийных историков знает, кто такая Книпович.

Она занялась реанимацией памяти подруги. Тогда и стали появляться кое-где улицы с ее именем. А в подмосковье в начале 1930-х было построено предприятие, с подачи Крупской гордо именовавшееся «Первый государственный им. тов. Л.М. Книпович механизированный кирпичный завод».

Но краеугольными камнями в деле увековечивания памяти Книпович эти кирпичи не стали. И улицу Лидии Книпович переименовали не только в украинской Одессе. Старое название «Смоляная» вернули ей несколько лет назад и в петербурге (эрэфия).

Клара Цеткин «заразилась» марксизмом от мужа из россии

А вот улица Клары Цеткин в Одессе у меня, как ни странно это может прозвучать, вызывает приятные ассоциации. Потому что связано это с моими студенческими годами. В 1971 году поступил я в институт связи, на 1-м курсе квартировал в полуподвале одного из стареньких дворов на Челюскинцев (сейчас Кузнечная). Улица Клары Цеткин – рядом. И меня до сих пор «улыбает» то, что пожилая хозяйка с чисто одесским шармом называла ее Лары Цепкинд.

Потом я понял почему: фамилия соседки нашей, с которой хозяйка по три раза на день ссорилась и мирилась, была Залкинд. Ну а если «ничего личного», то, конечно же, в сегодняшней Одессе не место улице имени немецкой политической деятельницы, участницы немецкого и международного коммунистического движения, одной из основательниц Компартии Германии.

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Клара (в девичестве – Айснер) родилась в 1857 году в саксонском городе Видерау. Образование получала в частном учебном заведении, где сблизилась с кружком революционных студентов-эмигрантов из россии, в числе которых был и ее будущий муж Осип Цеткин.

После того, как в Германии ввели «Исключительный закон против социалистов», с 1881 года Клара Цеткин покинула Германию и выехала в Париж.Там Клара училась революционной деятельности у своей подруги, дочери Карла Маркса, Лауры.

Ученицей была, похоже, хорошей: всю дальнейшую жизнь провела в политике. Она стала редактором партийной газеты, «уболтав» ее финансировать основателя знаменитого электротехнического концерна Роберта Боша (сегодня это холодильники, «стиралки», свечи в авто и многое другое).

Цеткин была хорошо знакома с Лениным и Крупской: в 1920 году она первый раз побывала в советской россии и взяла у вождя большевиков интервью. В 1920-1933 годах немецкая революционерка представляла Компартию в Рейхстаге. Много лет она входила в состав ЦК КПГ. Параллельно была занята в Исполкоме Коминтерна. Она принимала участие в нескольких конгрессах Коминтерна.

С 1920 года Клару Цеткин регулярно выбирали в Рейхстаг депутатом от компартии, она неоднократно бывала в советской россии, где часто встречалась с Лениным. После поджога Рейхстага и прихода к власти Гитлера левые партии в Германии были запрещены, и Цеткин в последний раз отправилась в изгнание, на этот раз – в Советский Союз.Она скончалась летом 1933 года в Архангельском под москвой. Похоронена у кремлевской стены.

Думается, после вышеизложенного ни у кого не должен возникнуть вопрос о причине переименования ул. Клары Цеткин (ныне Лютеранский переулок) в Одессе, равно как и во множестве других городов Украины, а также эрэфии (Вологда, Грозный, Калуга, Тобольск). Более того, в столице ФРГ бывшая «ее» улица снова стала Доротеенштрассе, а в столице Грузии Тбилиси – это уже улица Цинамдзгвришвили.

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Валерий БОЯНЖУ, Херсон – Одесса