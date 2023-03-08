8 марта: нужно ли оно в Украине и на какой день переносить

Оставлять ли 8 марта выходным днем после окончания военного положения? Такой опрос был создан в «Действии» для украинцев. Но что делать сейчас? Дарят ли женщинам в этот день цветы? Разучивать ли в школах стишки о мамах и бабушках? Как отвечать, если поздравляют «не с тем»? Мы собрали для вас неочевидные факты об этом дне.

На какой день переносить женский день

Накануне 8 марта депутаты решили окончательно разобраться, потребуется ли нам эта дата после победы. 13 февраля в Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект №9009, которым предлагают отменить празднование Международного женского дня, а установить День украинской женщины 25 февраля (на день рождения Леси Украинки).

Да не все члены правительства согласились, и вскоре поступило еще несколько законопроектов.

В одном из них 8 марта предлагают просто отменить. А День украинской женщины не вводить, ведь 25 февраля слишком тесно ассоциируется с вооруженным нападением России 24 февраля.

Также на рассмотрении в Верховной Раде вариант, где предлагают переименовать праздник как Международный день защиты прав женщин. И отмечать его по-европейски, без советских традиций.

Есть и задокументированное предложение отмечать 8 марта как День весны (а в июне ввести еще День цветения украинской вишни).

Женский день имеет три разных праздника

Женский день имеет отдельные истории в странах с советским влиянием и в других странах.

1. Западная: День борьбы с неравенством

В Западной Европе это не праздник, а день борьбы. Первые упоминания связаны с манифестацией текстильщиц в США. В 1911 году демонстрациями и забастовками 9 марта встречали уже более миллиона человек в Австрии, Дании, Германии и Швейцарии.

Сначала это было не 8 марта, а разные дни марта и мая. Вновь популярным его сделали представительницы феминистического движения 60-70-х годов, выдвинувшие лозунг всестороннего увольнения женщины. В 1977 году ООН объявила международной датой День борьбы за права женщин и международный мир.

Ежегодно объявляется новая тема. Скажем, в прошлом году речь шла о вкладе женщин в приближение будущего. А в 2023-м — о неравном доступе к интернету и цифровым технологиям. На Международный женский день борьбы обнародуют гендерные исследования, собирают средства на преодоление неравенства и борьбу с насилием и одевают фиолетовые ленты — цвет, традиционно в Британии отмечавший справедливость.

2. Коммунистическая: Клара Цеткин и день работниц

В Советском Союзе создали собственную мифологию Женского дня как коммунистического праздника. Это идея революционерки Клары Цеткин: потому что в 1917 году в Петрограде работницы устроили в этот день забастовку. 8 марта воспринималось как день «строителя социализма женского пола», а называли Международным днем работниц. Распространение женского труда, достижение стахановок, женщины-воины — вот о чем говорилось первые полвека XX века. О мамах 8 марта вспоминали разве что в таком контексте: всех детей — в ясли и детсады, чтобы уволить время для работы.

3. Стереотипная: от работниц до женщин в 1965 году

8 марта стало выходным днем. В то время призывать женщин бороться за что-либо было запрещено. Советские женщины должны были быть всем довольны. Оставалось приветствовать их с этим. Новая идеология прославляла женщин, которые продолжали работать, еще и как мам, хозяек, вдохновительниц для мужчин. Именно в этом качестве им дарили цветы и подарочки. Коллег теперь приветствовали не как равных, а как «украшение коллектива», «наших девочек», «сестричек и любимых». Так 8 марта стало олицетворением стереотипов в отношении женщин.

Как реагировать, если поздравляют с 8 марта?

Советы дает эксперт по этикету Анна Чаплыгина

Каждый имеет право выбрать, праздновать или нет, а если да, то что именно — День борьбы за равенство прав, весны, женщины. Но праздновать и принимать поздравления – разные вещи. Конечно, повод для поздравления, сказанные слова — все может быть совершенно не о вас. Но советую не обесценивать проявление внимания по любому поводу, особенно в наше бурное время стресса, неопределенности, истощенности.

Если приветствуют не тогда или не с тем, с чем бы хотелось, об этом следует поговорить до или после даты, объяснить свою позицию. Не следует устраивать «воспитательный час», когда человек настроен на позитив, приложил усилия, сделал подарок, несмотря на ограниченные во время войны ресурсы. Отказ или возражение он будет воспринимать как «холодный душ».

Учитесь откровенно проговаривать взгляды и желания: «Я праздную День украинской женщины, а не 8 марта», «Мне очень нравятся цветы, особенно розы», «Я отмечаю День борьбы за права женщин». Речь идет не о том, чтобы благодарить за неуместные на ваш взгляд, комплименты или неискренно радоваться подаркам. Чтобы оставаться честной с собой, поблагодарите за то, что в любом поздравлении действительно ценно: за внимание. Следует так и говорить: «Спасибо за внимание». Давайте просто обрадуемся, что мы все дожили до 8 марта! Каждый день во время войны — повод порадоваться жизни.

Алина Мирошникова, osvitoria.org

PS. Опрос у Действия на тему 8 марта завершен. Большинство граждан проголосовали за сохранение выходного дня, а всего в голосовании приняло участие более двух миллионов человек.

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