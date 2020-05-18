Международный день музеев: о пиве, контрабанде и экспонатах с городской свалки

Сегодня, 18 мая, Международный день музеев. Со словом «музей» у нас ассоциируются огромные тихие залы, в которых представлены полотна известных художников, археологические находки или предметы народного быта. В нашей стране действует более 500 музеев, причем некоторые из них совершенно не похожи на классические собрания старинных экспонатов.
Киевский «Музей ненужных вещей»
В 2007 году в Киеве был открыт музей вторсырья. Одни иронично называют его «музеем ненужных вещей», а другие – уважительно – музеем антиквариата. Его экспозицию начали собирать еще в 1943 году, сразу после освобождения столицы от фашистов. Правда, на коллекционирование редких вещей это было похоже мало – многие экспонаты попадали сюда буквально с городской свалки. Владельцы выбрасывали множество старинных вещей, которые в тяжелое послевоенное время казались совершенно ненужными. Сейчас это раритеты, которые, возможно, больше нигде не увидишь. Некоторым из них больше двух сотен лет.
В залах выставлены экспонаты небольшого формата, а во дворе собрана коллекция крупных раритетов – старинные сельскохозяйственные орудия, деревянные сани, самодельные велосипеды и даже станок для переработки конопли. Есть в музее и один из первых пылесосов, который был изготовлен еще в дореволюционное время. Уже тогда такие агрегаты были электрическими и переносными.
А некоторые экспонаты могут пощекотать нервы и напомнить о «проклятом прошлом» – это инструменты, которые применяли для пыток еще в царской жандармерии.
Как в Одессе возили контрабанду
Музей контрабанды, который уже несколько лет работает в Одессе, воспринимается как нечто само собой разумеющееся – где же еще его открывать, как не в портовом городе? А по его экспонатам можно проследить практически всю историю контрабанды чуть ли не с момента основания города.
К примеру, в начале прошлого века самым ходовым товаром были французские духи, шелк и чай, а в советское время спросом пользовались зарубежные журналы, фломастеры и кассеты. Кстати, как рассказывают, находчивые контрабандисты, чтобы ввезти в страну дефицитные тогда магнитофонные кассеты, наматывали пленку на катушку, а сверху маскировали ее нитками.
Однако большая часть коллекции – муляжи, так как оригиналы находятся в хранилищах МВД. Зато интересных историй, причем подлинных, здесь можно услышать в избытке. Например, вам покажут макет подземного хода, который контрабандисты прокопали под государственной границей недалеко от Ужгорода.
Сегодня музей продолжает развиваться. Современные контрабандисты изобретают все новые пути провоза товара, поэтому у музея есть все шансы пополниться экспонатами из новейшей истории.
Раритетные куклы харьковского театра
Этот музей разбудит фантазию не только у ребенка, но и у самого прагматичного взрослого. В нем представлены уникальные «актеры», которые участвовали в спектаклях Харьковского кукольного театра, работающего уже более 80 лет. В 1954 году здесь была организована небольшая выставка кукол. С тех пор экспозиция постоянно пополняется, и выставка превратилась в полноценный музей. Куклы, которые язык не поворачивается назвать экспонатами, «живут» в трех залах, где собрано более 11 тысяч «артистов». Среди них не только отечественные, но и прибывшие из США, Канады, Бельгии, Франции и других стран. Также в музее собраны сувениры, фотографии, макеты, афиши и театральные программки. Многие из кукол бесценны, так как одни были созданы первыми, еще советскими, кукольниками, другие являются подарками знаменитых кукловодов и режиссеров мира.
«Машины времени» в Днепре
В Днепре вот уже несколько лет работает уникальный музей старинной техники «Машины времени». Он еще очень молодой – его открытие состоялось 13 ноября 2014 года ровно в 13 часов. Несмотря на «мистические» цифры, музей очень популярен. Он стал вторым в Украине музеем такого типа после «Фаэтона» в Запорожье и рассказывает об истории автомобильной техники.
В интерьере «Машин времени» воссоздана атмосфера 1960-х годов – установлены старые фонари и даже настоящая бензоколонка того времени. Здесь можно увидеть практически любые автомобили разных эпох – легковые, гоночные, грузовые, а также мотоциклы. В экспозиции представлены советские элитные авто, американские классические модели и те, что хорошо знакомы нам по фильмам, – например, крошечный автомобильчик-мотоколяска, «сыгравший» в комедии Леонида Гайдая «Операция «Ы».
«Пивной рай» во Львове
«Львоварня» – это лучший музей пивоварения в Восточной Европе, который был открыт во Львове еще в 2006 году. Аналогов этому музею нет. Посетители приходят сюда, чтобы узнать об истории пивоварения, увидеть воочию, как делают самое популярное пиво, а заодно и продегустировать 12 видов хмельного напитка.
В огромном музейном пространстве представлены более 200 экспонатов, и самое интересное, что их можно трогать руками, рассматривать и фотографироваться с ними. Здесь можно услышать гимн львовских пивоваров, увидеть старинный аппарат для смешивания пива и исследовать под микроскопом все составляющие напитка.
Во время путешествия по миру пивоварения посетители получат не только любопытную информацию. В конце экскурсии их пригласят в дегустационный зал, где можно оценить разные сорта свежесваренного пива.
Фото из общего доступа