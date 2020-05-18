Международный день музеев: о пиве, контрабанде и экспонатах с городской свалки

Сегодня, 18 мая, Международный день музеев. Со словом «музей» у нас ассоциируются огромные тихие залы, в которых представлены полотна известных художников, археологические находки или предметы народного быта. В нашей стране действует более 500 музеев, причем некоторые из них совершенно не похожи на классические собрания старинных экспонатов.

Киевский «Музей ненужных вещей»

Киевский «Музей ненужных вещей» Киевский «Музей ненужных вещей» Киевский «Музей ненужных вещей» Киевский «Музей ненужных вещей»

В 2007 году в Киеве был открыт музей вторсырья. Одни иронично называют его «музеем ненужных вещей», а другие – уважительно – музеем антиквариата. Его экспозицию начали собирать еще в 1943 году, сразу после освобождения столицы от фашистов. Правда, на коллекционирование редких вещей это было похоже мало – многие экспонаты попадали сюда буквально с городской свалки. Владельцы выбрасывали множество старинных вещей, которые в тяжелое послевоенное время казались совершенно ненужными. Сейчас это раритеты, которые, возможно, больше нигде не увидишь. Некоторым из них больше двух сотен лет.

В залах выставлены экспонаты небольшого формата, а во дворе собрана коллекция крупных раритетов – старинные сельскохозяйственные орудия, деревянные сани, самодельные велосипеды и даже станок для переработки конопли. Есть в музее и один из первых пылесосов, который был изготовлен еще в дореволюционное время. Уже тогда такие агрегаты были электрическими и переносными.

А некоторые экспонаты могут пощекотать нервы и напомнить о «проклятом прошлом» – это инструменты, которые применяли для пыток еще в царской жандармерии.

Как в Одессе возили контрабанду

Музей контрабанды в Одессе. Музей контрабанды в Одессе. Музей контрабанды в Одессе. Музей контрабанды в Одессе.

Музей контрабанды, который уже несколько лет работает в Одессе, воспринимается как нечто само собой разумеющееся – где же еще его открывать, как не в портовом городе? А по его экспонатам можно проследить практически всю историю контрабанды чуть ли не с момента основания города.

К примеру, в начале прошлого века самым ходовым товаром были французские духи, шелк и чай, а в советское время спросом пользовались зарубежные журналы, фломастеры и кассеты. Кстати, как рассказывают, находчивые контрабандисты, чтобы ввезти в страну дефицитные тогда магнитофонные кассеты, наматывали пленку на катушку, а сверху маскировали ее нитками.

Однако большая часть коллекции – муляжи, так как оригиналы находятся в хранилищах МВД. Зато интересных историй, причем подлинных, здесь можно услышать в избытке. Например, вам покажут макет подземного хода, который контрабандисты прокопали под государственной границей недалеко от Ужгорода.

Сегодня музей продолжает развиваться. Современные контрабандисты изобретают все новые пути провоза товара, поэтому у музея есть все шансы пополниться экспонатами из новейшей истории.

Раритетные куклы харьковского театра

Музей кукол в Харькове. Музей кукол в Харькове. Музей кукол в Харькове. Музей кукол в Харькове.

Этот музей разбудит фантазию не только у ребенка, но и у самого прагматичного взрослого. В нем представлены уникальные «актеры», которые участвовали в спектаклях Харьковского кукольного театра, работающего уже более 80 лет. В 1954 году здесь была организована небольшая выставка кукол. С тех пор экспозиция постоянно пополняется, и выставка превратилась в полноценный музей. Куклы, которые язык не поворачивается назвать экспонатами, «живут» в трех залах, где собрано более 11 тысяч «артистов». Среди них не только отечественные, но и прибывшие из США, Канады, Бельгии, Франции и других стран. Также в музее собраны сувениры, фотографии, макеты, афиши и театральные программки. Многие из кукол бесценны, так как одни были созданы первыми, еще советскими, кукольниками, другие являются подарками знаменитых кукловодов и режиссеров мира.

«Машины времени» в Днепре

Музей старинной техники «Машины времени» в Днепре. Музей старинной техники «Машины времени» в Днепре. Музей старинной техники «Машины времени» в Днепре. Музей старинной техники «Машины времени» в Днепре.

В Днепре вот уже несколько лет работает уникальный музей старинной техники «Машины времени». Он еще очень молодой – его открытие состоялось 13 ноября 2014 года ровно в 13 часов. Несмотря на «мистические» цифры, музей очень популярен. Он стал вторым в Украине музеем такого типа после «Фаэтона» в Запорожье и рассказывает об истории автомобильной техники.

В интерьере «Машин времени» воссоздана атмосфера 1960-х годов – установлены старые фонари и даже настоящая бензоколонка того времени. Здесь можно увидеть практически любые автомобили разных эпох – легковые, гоночные, грузовые, а также мотоциклы. В экспозиции представлены советские элитные авто, американские классические модели и те, что хорошо знакомы нам по фильмам, – например, крошечный автомобильчик-мотоколяска, «сыгравший» в комедии Леонида Гайдая «Операция «Ы».

«Пивной рай» во Львове

Музей пива «Львоварня» «Львоварня» Музей пива «Львоварня» Музей пива «Львоварня»

«Львоварня» – это лучший музей пивоварения в Восточной Европе, который был открыт во Львове еще в 2006 году. Аналогов этому музею нет. Посетители приходят сюда, чтобы узнать об истории пивоварения, увидеть воочию, как делают самое популярное пиво, а заодно и продегустировать 12 видов хмельного напитка.

В огромном музейном пространстве представлены более 200 экспонатов, и самое интересное, что их можно трогать руками, рассматривать и фотографироваться с ними. Здесь можно услышать гимн львовских пивоваров, увидеть старинный аппарат для смешивания пива и исследовать под микроскопом все составляющие напитка.

Во время путешествия по миру пивоварения посетители получат не только любопытную информацию. В конце экскурсии их пригласят в дегустационный зал, где можно оценить разные сорта свежесваренного пива.

Фото из общего доступа

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