В масках и с антисептиками — в подземелье, полное контрабанды (фото)

17 и 18 мая вышедший из карантина Одесский музей контрабанды принимает посетителей бесплатно. Это подарок городу ко Дню вышиванки и Международному Дню музеев. Уникальная возможность погрузиться в увлекательнейший контрабандный мир вместе с создателем Музея Александра Отдельнова и его команды.

Как это происходит? Конечно же, в масках и с антисептиками, небольшими группами но, главное, с большой любовью к истории. А истории, которые рассказывают и показывают в музее, расположенном на ул. Екатерининской, 6 — одна другой увлекательней.

— Специально приехал в центр города, чтобы попасть в Музей контрабанды, — говорит один из посетителей.

Итак, следуем в послекарантинный музей. Приходится привыкать к новым условиям: фотографировать, не снимая маски, посетителей музея (в масках) и тех, кто рассказывает об экспозиции (тоже в масках). И задавать вопросы, и получать ответы, и наслаждаться увиденным и услышанным. Таковы они, сегодняшние реалии.

И вот уже раскрываются контрабандные тайны, собранные со всего мира, и, конечно же, в родном городе. И вот уже показывается, как, когда и в каких местах (порой неимоверных) пытаются контрабандисты спрятать заветный товар. И было так столетия тому назад, и есть так и сегодня…

Экспонаты рассказывают… Впрочем, у этого музея есть одна особенность: просто бродить из зала в зал, рассматривая те или иные вещицы, тут не особенно получится. Каждый стенд — отдельная история, каждый экспонат — порой почти невероятный случай. Здесь необходим опытный проводник-экскурсовод.

Ну вот, к примеру, как история с зоной Порто-Франко и все та же контрабанда сделали из обычного медведя… алкоголика. Итак, погружаемся в позапрошлый век, в период Порто-Франко — беспошлинного провоза грузов. В те времена на сегодняшнем Матросском спуске, располагался кабак «Тихая гавань» — место отдыха зимующих моряков. Бродячие циркачи то ли в пьяном угаре, то ли по другой причине оставили в этом кабаке медведя, который отлично прижился в «Тихой гавани». Косолапый пристрастился к выпивке. И — надо же! — однажды медведь пропал. Обнаружил его объездчик, причем при удивительных обстоятельствах. Контрабандисты прорыли что-то вроде винопровода через портофранковскую линию, медведь учуял запах вина (а это было знаменитое греческое сладкое 70-градусное крепленое вино мальвазия), пошел на запах, вырыл большущую яму и таки добрался до таинственного винопровода, напился «до чертиков» и, пьяный, валялся рядом. Мишку вернули в кабак, контрабандный винопровод ликвидировали.

Занимательная история, не правда ли? О, сколько еще почти невероятных историй контрабандных историй расскажут вам в одноименном Музее!..

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