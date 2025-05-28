Музей в бывшей жандармерии

Музей в селе Кубей, что в Болградском районе, был создан по инициативе Дмитрия Касапа, учителя истории, директора школы, труд которого односельчане отметили, присвоив земляку звание «Почетный гражданин Кубея».

Музей расположился в одном из старейших зданий села, где в «румынский период» устроили жандармерию, а после Второй мировой — школу и библиотеку. Сегодня здесь — семь больших тематических залов с экспозициями.

— Даже обзорная экскурсия занимает не менее часа, а еще можно углубляться в каждую тему, — говорит смотрительница музея Алена Татарчук, — Самые старинные экспонаты — это деревянные орудия труда наших предков, которыми они вручную обрабатывали землю. А еще старинная икона, которая осталась от уничтоженной церкви. Храм стоял в центре села и во времена атеизма был разрушен до основания, на его месте в 1967 году построили Дворец культуры. К сожалению, старая икона разбита и не подлежит реставрации, но даже при этом под слоем копоти хорошо видно лики и тонкую работу живописца.

Конный спорт международного уровня

Ткацкий станок

В музее собраны уникальные документы и экспонаты, среди которых — сведения расселения задунайских переселенцев по состоянию на 1822 год, где отражено количество дворов в каждом из населенных пунктов. Есть даже сведения о количестве земли и овец в среднем на семью — это вполне убедительные единицы измерения благосостояния сельских жителей.

Долго хочется рассматривать старые фотографии, зафиксировавшие народные праздники — «Курбан» на храм села, с множеством выложенных перед церковью праздничных блюд, которые окроплял настоятель. Как говорит Алена Татарчук, традиция сохранилась до сих пор, но люди приходят на престольный праздник уже с символическими корзинами продуктов.

Большой интерес посетителей музея вызывают старые домотканые ковры, одежда болгар и гагаузов, которая представлена на многочисленных манекенах, а также хранится в старинных сундуках.

Не меньшее впечатление производят экспонаты времен безумного развития Кубея в семидесятые-восьмидесятые годы прошлого столетия. В селе даже разводили племенных лошадей, а дети и взрослые занимались конным спортом. Дело было на таком высоком уровне, что жители села на своих скакунах ездили на международные соревнования.

Что означает красный платок на старых свадебных фото?

Среди добрых воспоминаний — творческий путь балетмейстера, заслуженного работника культуры Украины Пантелея Кирмизы. Его авторские хореографические постановки гагаузских, болгарских и других танцев народов юга Одесской области были уникальными.

— Я двадцать лет работала с Пантелием Петровичем художественным руководителем, а год назад мне предложили должность директора музея — и я согласилась, — рассказывает Алена Татарчук, — Мы продолжаем исследование истории, ведь осталось еще много вопросов. Например, мы обратили внимание на то, что на старых свадебных фотографиях лицо невесты закрыто красным платком. Гагаузы его называют «булу». Также закрывали таким платком девочку, которую несли на руках участницы обряда Еневдень. Что означал этот красный платок? Встречаемся со старожилами, пытаемся выяснить. Жители нашего села с трепетом относятся к музею и продолжают приносить экспонаты. Одни из последних — старая корзина, сплетенная из лозы, платья-чукманы и другая домотканая и вышитая одежда, рушники, карбованцы 1942 года и тому подобное. В Кубее и сейчас есть мастера, которые умеют плести корзины, но они уже более современные.

— Музей посещают гости села, иностранные делегации, — говорит Алена, — Например, в мае, на день святого Георгия, Кубейский краеведческий музей посетила делегация консульства Болгарии в Украине во главе с консулом Светославом Ивановым. Двери музея всегда открыты для всех.

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