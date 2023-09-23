Из обломков снарядов, боли и любви: в Одессе открыли выставку скульптур известного железного мастера (фоторепортаж)

В «Квартире №6» Одесского муниципального музея личных коллекций им. А. Блещунова 22 сентября начала работу выставка «железного мастера» Кирилла Максименко. Она собрала работы Кирилла, сотканные из обломков снарядов и других военных фрагментов. А еще к ним автор добавил много личной боли и любви. Такой вот творческий микс на военном положении…

Автор многих железных скульптур

Где-то всего за полмесяца до войны мы рассказывали о планах Кирилла Максименко создать Музей техники. Не судилось… Началась война. И железный скульптор из Одессы стал волонтером.

Кирилл Максименко ремонтирует машины, а с началом большой войны еще и начал волонтерить, поставляя на фронт все, что необходимо. Лично. Кирилл свидетельствует: «Наши поля покрыты самыми разными фрагментами, столько металла!». Потому что он с начала своей арт-деятельности работает именно с металлическими фрагментами/деталями чего угодно (столько материала! бери, подбирай, используй!). К тому же они настоящие! Металлические-металлические — от танков от снарядов, —

так рассказывают о деятельности Кирилла куратор выставки Ута Кильтер.

Его довоенные работы известны практически всем одесситам. Потому что они встречаются почти на каждом шагу. Это и рука Стива Джобса, и Маман, и… Нет, всех не перечислишь! Некоторые из них еще и путешествуют по одесским улицам. Моя любимая, например, Кот-астроном. И все они созданы из частей подержанных авто, мотоциклов, велосипедов и т.д.

«Манифест мира» Кирилла Максименко

Но это было в мирной жизни. Все изменилось… И творческий почерк тоже. Даже само понятие «выставка» — это нечто совсем другое, тоже исполненное и болью, и любовью. А название выставки! О, какое название — «Манифест мира»!

Личный манифест мастера, у которого есть что рассказать нам об этой войне. Ведь тропы к миру идут только через нее.

Вот и собирает скульптор-волонтер все эти обломки, которыми покрыта украинская земля, создает из них нечто совершенно новое.

Каждая представленная работа в «Квартире № 6» Музея им. А.Блещунова — как живая боль войны. Наша с вами боль… Вот даже «дорога» на выставку пролегает через разбитое стекло, это тоже теперь — своеобразный экспонат.

А сам Кирилл начал выставку с того, что собственноручно раскладывал рядом с готовыми экспонатами те же обломки…

Добавим, что выставку обрамляют фотографии фотохудожника Дмитрия Баева, сделанные по особой технологии.

Выставка продлится до 8 октября. Она работает: четверг-воскресенье, 11:00-17:00. Посещение: free donation, категория ВПЛ — бесплатно. Адрес: г. Одесса, ул. Польская, 19 (дворик Музея).

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