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Из обломков снарядов, боли и любви: в Одессе открыли выставку скульптур известного железного мастера (фоторепортаж)

Из обломков снарядов, боли и любви: в Одессе открыли выставку скульптур известного железного мастера (фоторепортаж)

В «Квартире №6» Одесского муниципального музея личных коллекций им. А. Блещунова 22 сентября начала работу выставка «железного мастера» Кирилла Максименко. Она собрала работы Кирилла, сотканные из обломков снарядов и других военных фрагментов. А еще к ним автор добавил много личной боли и любви. Такой вот творческий микс на военном положении…

Автор многих железных скульптур

Где-то всего за полмесяца до войны мы рассказывали о планах Кирилла Максименко создать Музей техники. Не судилось… Началась война. И железный скульптор из Одессы стал волонтером.

Выставка скульптур. Котова
Выставка скульптур. Котова
Выставка скульптур. Котова
Выставка скульптур. Котова

Кирилл Максименко ремонтирует машины, а с началом большой войны еще и начал волонтерить, поставляя на фронт все, что необходимо. Лично. Кирилл свидетельствует: «Наши поля покрыты самыми разными фрагментами, столько металла!». Потому что он с начала своей арт-деятельности работает именно с металлическими фрагментами/деталями чего угодно (столько материала! бери, подбирай, используй!). К тому же они настоящие! Металлические-металлические — от танков от снарядов, —

так рассказывают о деятельности Кирилла куратор выставки Ута Кильтер.

Выставка скульптур. Котова
Выставка скульптур. Котова

Его довоенные работы известны практически всем одесситам. Потому что они встречаются почти на каждом шагу. Это и рука Стива Джобса, и Маман, и… Нет, всех не перечислишь! Некоторые из них еще и путешествуют по одесским улицам. Моя любимая, например, Кот-астроном. И все они созданы из частей подержанных авто, мотоциклов, велосипедов и т.д.

«Манифест мира» Кирилла Максименко

Кирилл Максименко, скульптор, железный мастер.

Кирилл Максименко, скульптор, железный мастер.

Но это было в мирной жизни. Все изменилось… И творческий почерк тоже. Даже само понятие «выставка» — это нечто совсем другое, тоже исполненное и болью, и любовью. А название выставки! О, какое название — «Манифест мира»!

Выставка скульптур. Котова
Выставка скульптур. Котова
Выставка скульптур. Котова

Личный манифест мастера, у которого есть что рассказать нам об этой войне. Ведь тропы к миру идут только через нее.

Вот и собирает скульптор-волонтер все эти обломки, которыми покрыта украинская земля, создает из них нечто совершенно новое.

Выставка скульптур. Котова
Выставка скульптур. Котова
Выставка скульптур. Котова

Каждая представленная работа в «Квартире № 6» Музея им. А.Блещунова — как живая боль войны. Наша с вами боль… Вот даже «дорога» на выставку пролегает через разбитое стекло, это тоже теперь — своеобразный экспонат.

А сам Кирилл начал выставку с того, что собственноручно раскладывал рядом с готовыми экспонатами те же обломки…

Выставка скульптур. Котова
Выставка скульптур. Котова
Выставка скульптур. Котова
Выставка скульптур. Котова

Добавим, что выставку обрамляют фотографии фотохудожника Дмитрия Баева, сделанные по особой технологии.

Выставка скульптур. Котова
Выставка скульптур. Котова

Выставка продлится до 8 октября. Она работает: четверг-воскресенье, 11:00-17:00. Посещение: free donation, категория ВПЛ — бесплатно. Адрес: г. Одесса, ул. Польская, 19 (дворик Музея).

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Фото аватара
Мария Котова ПРОФИЛЬ

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