Маленькие ступени в большую жизнь: как общественная организация социализирует детей с аутизмом?

Нет ничего страшнее для родителей, чем болезнь или нарушение развития своего ребенка. Это выбивает из колеи и меняет жизненные приоритеты, порой родители настолько сильно переживают, что эмоционально выгорают и опускают руки.

Анна Бугаева не из таких. Она не только активно ищет способы помочь своему ребенку с аутизмом, но и работает над тем, чтобы дать шанс на комфортную жизнь другим детям, оказавшимся в такой же ситуации. Так, молодая мама создала в Одессе общественную организацию “Аутизм. Шаг навстречу” и открыла творческую мастерскую для социализации детей с этим недугом.

Первые шаги на пути к цели

Татьяна признается, что было сложно понять, что такое аутизм, как с ним жить, необходимо было с нуля во всем разбираться. А еще пришлось забыть про себя и все время уделять внимание ребенку.

– Собрав информацию, поняла, что многие инновационные проекты, которые реализуются в других странах мира,- инициативы родителей. Мы попивая с подругой чай на кухне поняли, что если наши дети не выйдут в какую-то относительную норму, то в этой стране у них нет будущего. Затворничество, одиночество, безработица и психоневрологический интернат после смерти родителей. Это заставило нас искать выход из ситуации. Так, за разговорами на кухне, родилась идея создания творческих мастерских — рассказывает автор проекта “Особые мастерские. Важен каждый” Анна Бугаева.

Декоративная мастерская, где проводят занятия с детьми с аутизмом, расположилась на улице Черняховского в маленьком помещении. Пространство для общественной организации выделила “Молодая громада” .

– Помещение, которое нам выдели требовало ремонта, также необходимо было закупить мебель. Для этого мы провели ярмарку. Мамы из нашего объединения принесли кто, что мог. Например одна напекла пряников, другая связала шарфы, третья сделала модные поделки. По результату, отремонтировали помещение. Деньги на мебель собрали на специализированной онлайн платформе помощи “Мой город”, – вспоминает Анна.

Это первые шаги на пути к большой цели. В перспективе организаторы говорят о создании социальной деревни. Однако давайте обо всем по порядку.

Чем помогает мастерская

По словам Анны, мастерская может стать для детей с аутизмом настоящей школой жизни. Здесь они не только учатся делать что-то своими руками, а также привыкают к общению с друг с другом и с окружающими.

– Пресловутые инклюзивные формы работы для большинства образовательных организаций существуют пока лишь в теории. А время идёт. Дети растут – им необходимы новые знания и навыки общения. Наша задача научить детей жить самостоятельно. В рамках проекта подростки и взрослые люди с аутизмом могут учиться, работать и приносить пользу себе и обществу, создавая востребованные и качественные продукты, – говорит молодая мама.

Это подтверждает многодетная одесситка, которая не так давно стала с сыном посещать занятия в мастерской.

– Мы побывали на нескольких занятиях и я вижу улучшения в поведении ребенка, у него проявился интерес к труду. Давид ждет занятий и уже даже нашел друзей. Кроме того, нам можно брать с собой и других детей, таким образом проходит социализация, – подчеркивает Татьяна Фурман.

Проблема в том, что для полноценной работы детей, этого маленького помещения не хватает. Во первых, занятия должны быть в комплексе. Во вторых, у родителей должна быть возможность оставлять деток на целый день, ведь многие из них работают и не могут круглосуточно сидеть с ребенком. Именно поэтому общественная организация обратилась за помощью в горсовет и попросила выделить им помещение от 100 м2 в Приморском районе.

– Хотим открыть кружок гончарного мастерства, тренировочную кухню и коммуникативный клуб. Поскольку люди с аутизмом нуждаются в постоянной тренировке социальных и бытовых навыков, — продолжила Анна.

Особое место для особых людей

В будущем ученики смогут обрести относительную финансовую стабильность. В качестве основной платформы сбыта готовых изделий выступают социальные сети, а также ярмарки и магазины хенд-мейда.

– Мы шьем сумки, я их разрисовываю, поскольку имею художественное образование. Иногда разбавляем их какими-то атмосферными надписями, чтобы расширить круг покупателей. Сумки удобные и модно выглядят, – демонстрирует их нам, общественный деятель.

Мы уже упоминали выше, что это только первые шаги ссообщества, а в перспективе – создание социальной деревни, чтобы люди с подобным диагнозом могли жить обычной жизнью.

– В 1939 году австрийский медик и лечебный педагог Карл Кёниг основал в Шотландии Camphill Estate — первое сообщество для детей с особыми потребностями. С тех пор движение кэмпхилл разрослось до 100 поселений в 20 странах Европы, Америки и Южной Африки. В них взрослые и дети с задержками в развитии, психическими расстройствами и другими особыми нуждами живут вместе с волонтерами и воспитателями в микросоциуме, где к ним относятся без предубеждения, – просвещает нас Анна.

Это место — не интернат и не клиника. Здесь нет заборов, засовов на дверях и санитаров в халатах — есть свое приусадебное хозяйство, наполненная осмысленными занятиями жизнь. И, убеждение, что все люди, независимо от физических или интеллектуальных особенностей, могут жить вместе — если захотят.

Приглашение к сотрудничеству

Чтобы посещать занятия или оказать материальную помощь общественной организации вы можете связаться с Анной через страницу в Фейсбуке.

-Приходите к нам, включайтесь в работу. В нашей организации есть место разным интересам. Не оставайтесь один на один с аутизмом. Обращайтесь к нам и мы будем обмениваться опытом, заключает Анна.

Фото: Галина Полищук

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