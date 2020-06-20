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Общественной организации “Аутизм. Шаг навстречу” город отказал в помещении

Общественной организации “Аутизм. Шаг навстречу” город отказал в помещении

У города Одесса не нашлось помещения для объединения “Аутизм. Шаг навстречу” в Приморском районе. Это общественная организация, которая успешно работает с детьми с аутизмом. Их учат шить сумки, делать поделки

Об этом на своей странице Фейсбук сообщила депутатов Одесского горсовета Ольга Квасницкая.

Мы связались с руководителем проекта “Аутизм. Шаг навстречу” Анной Бугаевой и выяснили подробности.

Данная организация занимается социальной адаптацией детей с аутизмом. В рамках проекта деток учат делать что-то своими руками. По мнению Анны Бугаевой в будущем это поможет им жить самостоятельно, ведь психоневрологические центры, куда обычно поселяют таких людей, далеки от идеала. Проект не только способствует социализации и реабилитации таких детей, но и приносит им доход, поскольку поделки, на сегодняшний день, продаются через социальные сети.

– В 2018 году “Молодая громада” выделила нам небольшое помещение для занятий. Мы договорились, что приведем его в порядок и будем бесплатно пользоваться в течении года, – рассказывает Анна Бугаева.

Одновременно в этом помещении может заниматься не более 4-х детей, однако проект развивается и желающих посещать занятия становится все больше. Кроме того, договоренность с организацией “Молодая громада” закончилась и Анна переживает, что очень скоро им негде будет проводить занятия.

– Нам давали комнатку на год, уже прошло полтора. Поэтому мы написали в Департамент городского хозяйства Одесского горсовета и попросили выделить нам помещение для проведения полноценных занятий, создания нескольких мастерских. Ответ не заставил себя ждать – нам отказали, – говорит руководитель проекта “Аутизм. Шаг навстречу” в Одессе.

Последняя надежда, подчеркивает Анна Бугаева, это вынести их вопрос на комиссию горсовета. Для этого они несколько раз писали заявления, однако результатов не было.

– С третий попытки наше заявление зарегистрировали, сейчас ждем результата, очень надеемся, что у детей появится возможность учиться и жить в лучшем будущем, – подытожила общественный деятель.

Поддержит ли город детей с аутизмом станет известно на ближайшей комиссии горсовета.

Фото из личного архива Анны Бугаевой 

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