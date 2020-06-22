Парки, сквери, квітники: в Одесі створили інтерактивну мапу зелених насаджень

В Одесі розпочала роботу онлайн-платформа для розміщення інформації про зелені зони міста.

Про це повідомила пресслужба Одеської міської ради.

Відкрита карта дерев Одеси дозволить проводити інвентаризацію зелених насаджень, вести автоматичну нумерацію дерев і визначати їх GPS-координати.

Також інтерактивна мапа буде містити дані про загальну площу, зайняту об’єктами зеленого господарства, визначати кількість дерев і кущів за видами насаджень, породами, віком, діаметром, вартість об’єктів благоустрою загалом і його окремих ділянок, визначати балансоутримувачів.

Карта допоможе виявляти шкідників і хвороби, якими вражені зелені насадження.

– Ресурс буде постійно поповнюватися даними. Кожне дерево і кущ отримають унікальний номер і GPS-прив’язку, – зазначив виконувач обов’язків заступника міського голови-директор департаменту міського господарства Дмитро Жеман.

На карті будуть позначені: парки, сквери, бульвари, квітники, паркові меблі, фонтани, альтанки та інші елементи благоустрою. По кожному позначеному об’єкту на карту внесуть дані і його характеристики. Це дозволить систематизувати роботу з контролю за зеленими зонами міста, відстежувати кількість та якість дерев і приймати стратегічні рішення в питаннях розвитку зеленого будівництва в Одесі.

Важливим аспектом є залучення до роботи над інвентаризацією зелених насаджень Одеси волонтерів та інших небайдужих одеситів.

Зареєструвавшись на сайті, будь-який користувач через персональний кабінет зможе завантажити фото того чи іншого дерева, куща, вказати його адресу і дані про стан. Фахівці КП «Міськзелентрест», своєю чергою, оброблять, перевірять інформацію і, у разі її відповідності, внесуть дані в карту.

Фото: Одесская жизнь

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.