Одесситы потребили воды на 30% больше, но не платят за нее

Сотрудники «Инфоксводоканала» фиксируют увеличение потребления воды. Связано это с приходом жары, поливом зеленых насаждений, началом летнего курортного сезона. Также на расход воды влияет необходимость более тщательного и частого мытья рук для предотвращения коронавирусной инфекции.

В компании отмечают, что в июне ежесуточно в дома одесситов поставляют на 30% больше питьевой воды, а это порядка 400 тысяч кубометров (~ 400 млн. литров!). Кроме этого очищают порядка 260 тысяч кубометров стоков.

Соответственно в разы увеличилась нагрузка на инфраструктуру водоканала, а также расходы на очистку, транспортировку и поставку воды.

Ежесуточно для подготовки и подачи чистой воды используется порядка 360 тысяч кВт электроэнергии, 3 тонны гипохлорита, 1,2 тонны коагулянта, 3,5 тысячи литров горюче-смазочных материалов.

Кроме этого, с приходом жары и обильных осадков ухудшается качество самой речной воды. Чтобы ее очистить до санитарных требований к питьевой воде опять же необходимо больше финансовых затрат и трудовых ресурсов, проводится более строгий лабораторный контроль.

В нынешних условиях для нормальной деятельности водоканала критически важны своевременные оплаты за потребленные услуги. Ведь общий долг потребителей до сих пор превышает рекордную отметку 200 млн.грн, а текущие платежи оплатили только половина абонентов. Наихудшая ситуация в Суворовском и Малиновском районах.

Сейчас во время карантина водоканалы не отключают должников и не начисляют пеню. Однако многие потребители восприняли отсутствие жестких мер как возможность вовсе не платить за коммунальные услуги.

Предприятие оказывается в очередной раз в сложных условиях, ведь нужно вовремя проводить модернизацию и замену оборудования, а также бесперебойно поставлять качественную питьевую воду, что является просто жизненно важным во время карантина. Любой водоканал не имеет других средств существования, кроме платежей потребителей за предоставленные услуги.

Со своей стороны для безопасности абонентов «Инфоксводоканал» внедрил все современные сервисы дистанционного обслуживания. На сайте водоканала http://infoxvod.com.ua введена услуга оплаты за воду в один клик без регистрации и комиссий, бесплатно картой любого банка. Внедрены чат-боты Вайбер и Телеграм, с помощью которых можно удобно проверить состояние лицевого счета, передать показания и произвести оплату.

«Инфоксводоканал» обращается к абонентам с просьбой не накапливать долги, оплачивать за услуги ежемесячно до 20 числа. Ведь наличие воды в кране будет зависеть только от сознательности каждого жителя города.

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.