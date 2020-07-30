Лечебная или столовая: как выбрать минеральную воду?

Летом наш организм теряет много влаги, и нам постоянно хочется пить. Многие из нас для питья привыкли покупать минеральную бутилированную воду. И хватая с полки в магазине первую попавшуюся бутылку с надписью «минеральная вода», мы забываем о том, что она различается по своему составу и назначению. Какую же воду выбрать и как ее правильно пить, чтобы не нанести вреда организму?

Чем отличается минеральная вода от питьевой?

Вся бутилированная вода делится на питьевую и минеральную. Питьевую воду можно как пить, так и использовать для приготовления еды или заваривания чая. Ее берут из наземных и подземных источников, а также просто из-под крана. Однако в бутылки она попадает после того как пройдет соответствующую обработку, фильтрацию песком или активированным углем. В такой воде содержание микроэлементов не превышает показателя 1 грамм на литр. Минеральную воду добывают только из подземных источников и она проходит щадящую обработку. Уровень содержания минералов в ней может колебаться от 1 до 15 граммов на литр. Кроме того, минеральная вода от природы богата макроэлементами – кальцием, калием, магнием, а также дополнительными активными веществами – бором, бромом, йодом, мышьяком. Каждый из этих компонентов по-своему важен и влияет на работу нашего организма.

Какие виды минералки бывают?

Минеральная вода подразделяется на столовую, лечебно-столовую и лечебную.

Столовая – это вода из артезианских источников с минерализацией. Готовить на такой воде не рекомендуется, так как при нагревании она дает солевой осадок. Но так как уровень солей в такой воде невысокий – всего 1-2 грамма на литр, то она вполне может подойти для ежедневного употребления. При этом в ней достаточно микроэлементов и прочих активных веществ. Пить ее можно практически без ограничений взрослым и детям старше трех лет. К таким водам можно отнести «Моршинську», «Миргородську лагiдну», «Карпатську джерельну», «Кривоозерскую».

Лечебно-столовая вода содержит больше солей – от 1 до 10 г на литр. Такой воды в сутки можно выпивать не более двух стаканов, так как при ее регулярном употреблении может возникнуть риск накопления минералов, что нанесет вред сосудам, почкам, зубам или желудку. Для таких вод медиками разработаны показания и противопоказания. Например, «Миргородська» и «Куяльник» отличаются от «Поляни Квасової», так как предназначены для лечения разных заболеваний. Прежде чем купить воду, внимательно прочтите этикетку.

Лечебная минеральная вода – это настоящее лекарство и принимать ее без медицинских показаний нельзя. Уровень солей в ней достигает 15 граммов на литр, да и по вкусу она отличается от столовых вод. Лечебную минералку назначают при заболеваниях желчевыводящих путей, печени, а также язвенной болезни и гастрите. Такая вода продается преимущественно в аптеках, а дозировку и время приема определяет врач.

Хитрости производителей

Производители воды не всегда дают правдивую информацию о своем товаре. Например, если на этикетке написано «вода из альпийских ледников», то она, по логике, должна быть разлита в Альпах. И если как место производства такой воды указаны отечественные города, то понятно, что покупать такую воду не нужно.

Также необходимо знать, что «талая минеральная» или «ледниковая минеральная» вода – самая пресная по составу, и минеральных веществ в ней намного меньше, чем в артезианской, а тем более в лечебно-минеральной.

Если на этикетке указано «минеральная природная питьевая», «минеральная питьевая» и «минеральная столовая», то такая формулировка некорректна, – чаще всего это обычная артезианская вода. Просто производители используют подобные названия, чтобы обойти жесткие требования к питьевой воде.

Как пить и хранить воду?

Для ежедневного употребления газированная вода не предназначена, так как она неблагоприятно влияет на здоровье, особенно на людей среднего и преклонного возраста. Если воду с газом пить постоянно, то это может привести к остепорозу – вымыванию кальция из костей.

В день нужно выпивать до двух литров воды, причем пить ее следует маленькими глотками. Хранить воду надо при температуре 5-20 градусов в темном помещении. После раскупоривания бутылки использовать ее желательно в течение суток, а полутора-двухлитровые емкости лучше хранить в холодильнике.

Фото: KiyAvia