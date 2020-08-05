Объект тревоги и надежды: в Одессе восстанавливают кусочек истории города

На фасаде дома по ул. Льва Толстого, 5 сегодня закипели работы: там восстанавливают обнаруженный недавно кусочек истории города — табличку (точнее, вывеску) более чем столетней давности.

Такие таблички давно стали объектом тревоги и надежды краеведов и всех, кто любит Одессу. Их крадут, закрашивают, уничтожают. А тут вдруг — находка такая, скрывавшаяся много лет под толстым слоем штукатурки. История в результате получилась хлопотная и все же с хеппи-эндом.

Старая-старая вывеска на старом-старом доме

Что же именно было обнаружено?

Как сообщает краевед, один из создателей проекта «Архитектурная Одесса» Дмитрий Шаматажи, это дореволюционная шрифтовая вывеска на первом этаже дома Яковлева, извлечена она из-под слоя штукатурки… Артефакт прошлого выполнен мастерами шрифтовой артели рубежа XIX–XX веков, едва не пополнив список намеренно уничтожаемых элементов старины Одессы. Дом на Толстого, 5 построен в 1891 году архитекторами Тарнопольским Я. Л. и Отонном К. К. в стиле неоренессанс. При всей сдержанности фасада, практически лишенного лепнины, дом сохранил красивые ворота и прекрасное лепное оформление арки и подъезда.

Среди тех, кто трудится сегодня над восстановлением этой таблички — архитектор Наталья Лиманская. Как рассказывает девушка, ее муж проходил мимо дома на Толстого, 5, и увидел, что штукатурка, под слоем которой и находится наш раритет, «счищается варварским способом».

— Муж скинул мне фотографии происходящего. Я поняла, что сейчас все закрасят — и таблички как бы и не было. Мы сразу же кинулись спасать вывеску, привлекли все службы, взяли ее под свое крыло. Через соцсети был объявлен сбор средств. И знаете, необходимая сумма была собрана одесситами за одну ночь! Это просто чудо! Табличка будет восстановлена и «взята» под стекло, — рассказывает Наталья.

Одесский краевед Михаил Козоровицкий признается, что специально пришел к старому дому на Толстого, чтобы полюбоваться кусочком истории города.

— Очень позитивная получается история, учитывая, сколько таких табличек мы потеряли. А тут — и находка, и быстрая реакция, и уже идет процесс восстановления специалистами. Каждая такая вывеска — это уникальность, это же как на машине времени попасть в прошлое, — говорит он.

Все очень непросто

Казалось бы, ну что ж тут такого — обнаружили, собрали деньги, пришли реставраторы… Между тем, как только разговорилась с известным архитектором-реставратором Анатолием Изотовым, который осуществляет методическое сопровождение и организацию работ, и сразу поняла, что все как раз очень и очень непросто.

— Мы связались с краеведами, приехали на объект, сразу же обратились в ЖКС по поводу будущих работ, связались с Управлением охраны объектов культурного наследия. Здание — не памятник архитектуры, но подход к подобной старинной вывеске должен быть один: ее необходимо сохранить, отреставрировать. В итоге мы получили необходимую в таких случаях юридическую поддержку. Любая такая работа должна находиться в правовом русле, иначе будет анархия. Потом был «пробег» по специалистам: надо было решить, какой материал нужно применить для защиты вывески, для ее реставрации. Были собраны необходимые средства на материалы (клич кинула «Архитектурная Одесса»)… Специалисты работают практически бесплатно. Собственник дал нам всего десять дней на проведение этих работ. Думаю, уложимся, ведь работают профессионалы, — говорит Анатолий Изотов.

Пока на объекте идет расчистка заштукатуренных цементом участков. Далее, как сообщает Анатолий Изотов, будет произведено: дополнение утрат штукатурки основы, укрепление существующего исторического слоя; дополнение утрат текста, защита поверхности от воздействия влаги. После этого будет произведена работа по подготовке и монтажу защитной конструкции с одновременной установкой ночной художественной подсветки.

И еще: есть предположение, что на соседних идентичных плоскостях, также могли сохраниться какие-либо тексты или изображения. Потому будет произведена и расчистка отдельных участков для установления их наличия или отсутствия.

Процес возобновления таблички:

Возобновление таблички Возобновление таблички Возобновление таблички

Фото: Мария Котова