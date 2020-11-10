Не теплый отопительный сезон: одесситы жалуются на холод в квартирах

Несмотря на заявления городских властей о своевременном старте отопительного сезона, в квартирах одесситов отнюдь не стало теплее. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного редакцией «Одесской жизни» в Facebook.

Следует отметить, что о холодных батареях сообщают жители центра города, Черемушек, Таирова и прилегающих к ним районов.

«Центр города. Холодно», «Дворянская, 22, нет тепла», «Филатова – тишина», «В центре – Северный полюс. Впору выходить на улицу – греться, кажется, там теплее», «Соборная площадь, 6, нет тепла», «Бреуса – нет», «Куйбышева, 35, батареи посинели от холода», «Холод собачий, массив Радужный», – жалуются горожане.

А некоторые отмечают, что тепло в их домах вроде бы и появилось, но в то же время батареи либо чуть теплые, либо вскоре снова «заледенели». Вероятной причиной называют низкое давление котельных, отчего система постоянно «хватает воздух».

«Адмиральский проспект: в субботу – ура! – батареи горячие. Сегодня – ледяные», «На Школьном – не ледяные, но и никак не теплые», «Добровольского/Марсельская – тепло дали, но радиаторы то горячие, то холодные», «Добровольского, дали тепло 6-го, сегодня холодно», «Сегедская, дали отопление сегодня. Батареи еле-еле теплые», «Дали, потом опять отключили. Ильфа и Петрова, 15», «Базарная 51/53, жители нашего 9-этажного дома уже замерзли просто. А ЖЭК говорит, что на нас не хватает давления», – делятся «теплыми» впечатлениями одесситы.

Напомним, ранее в департаменте городского хозяйства пообещали, что уже до 8 ноября в Одессе начнут отапливать все многоквартирные дома, а если тепло до 9 ноября так и не появится, чиновники посоветовали горожанам обращаться к своим теплотехникам, ЖКСам и к ОСМД.

Ранее директор Департамента городского хозяйства Дмитрий Жеман заявил о том, что отопительный сезон в Одессе начали своевременно и уже запустили в работу несколько крупных городских котельных.

Фото: KP.ua