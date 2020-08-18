Возрождение вывесок из прошлого: еще один Уголок старой Одессы?

Мы на ул. Толстого, 5, где недавно под слоями штукатурки обнаружили старые одесские вывески. Реставрационные работы в разгаре, и это тот самый случай, когда сохранение и возрождение «кусочка» прошлого может стать основой для создания еще одного знакового места города — с «налетом» старины. Об этом — наша беседа с архитектором-реставратором Анатолием Изотовом. В пошлый раз он скромно сообщил, что осуществляет здесь методическое руководство. Это, как мы убедились, не совсем так. Анатолий трудится здесь каждый день наравне с другими реставраторами. Иногда даже ночами…

— Вывески обнаружены, деньги собраны, работы продолжаются. На каком этапе вы сейчас находитесь?

— На сегодняшний день укреплены все основы. Заделаны каверны. Сейчас идут работы по дополнению того, что уже утрачено, идет также подготовка финишного слоя для нанесения основы, — вводит нас в курс этого непростого дела Анатолий Изотов.

Архитектор-реставратор добавляет, что в процессе работ возникают многие неожиданности:

— Это те моменты, которые тормозят работу. Ну вот, например, «встретилась» старая проводка, большая часть которой уже демонтирована. Был такой день, когда мы много времени потратили на поиски сварщиков, чтобы они демонтировали часть козырька. Мы уже зачистили верхнюю часть над окнами. Кстати, предполагалось, что там тоже есть надпись. Но ее не было. Зато удалось увидеть цвет фасада «из прошлого» — красивый, морской, серый с отливом.

Анатолий рассказывает, что много времени уходит на заделку больших трещин, удаление элементов бывших конструкций — еще с советских времен. В ходе работ было обнаружено, что входная дверь (сейчас здесь кафе) в свое время была сужена и смещена в сторону.

— Материалы должны быть идентичны, как говорится, «без инородных тел». А ведь приходится по ходу работ «натыкаться» на прежние слои штукатурки, в том числе и с использованием цемента, — рассказывает Анатолий.

Архитектор-реставратор говорит, что можно было бы изменить мощение улицы в пределах этого места, есть и предложения по изменению современных ступенек, ведущих в кафе, изменить их стиль. Конечно, реставраторам хотелось бы создать здесь еще один Уголок старой Одессы. И такие планы есть. Но это все — в будущем. Сегодня главная задача — восстановление старых вывесок.

А теперь — о сроках окончания работ.

— Мы делаем все качественно. Я сказал бы так: мы торопимся медленно. Мы не испытываем терпение собственника, но и не спешим к какой-нибудь конкретной дате. Судите сами: кафе работает, и если от тех или иных работ летит пыль, то они не должны производится в то время, когда сюда заходят посетители. Да, иногда приходится работать и ночью. Но не потому, что мы такие уж сумасшедшие. Такие работы требуют той или иной температуры. Наносятся слои, которые должны высыхать при определенной температуре. Если высокая температура противопоказана, то мы работаем в то время, когда не так жарко. И к моменту попадания солнечных лучей слои уже подсыхают, — рассказывает Анатолий Изотов.

Больше фото старинной вывески смотрите в галерее:

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Фото: Мария Котова