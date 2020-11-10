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День, когда можно поздравить бухгалтеров – что это за праздник?

День, когда можно поздравить бухгалтеров – что это за праздник?

Сегодня, 10 ноября, отмечается Международный день бухгалтерии или просто: День бухгалтера. Почему же для празднования был выбран именно этот день?

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Как сообщает calend.ru, именно 10 ноября 1494 года в Венеции была опубликована книга итальянского математика Луки Пачоли «Все об арифметике, геометрии и пропорции». В этой книге ее автор попытался суммировать знания о математике того времени, описав методы, используемые в торговых операциях венецианских купцов эпохи Ренессанса.

В книге была описана большая часть учетного цикла в том виде, в каком она известна в настоящее время. В частности, одна из глав книги под названием «О счетах и других записях» содержала подробное изложение бухгалтерского дела Венеции. Это был первый печатный труд о методе двойной бухгалтерии. Позже он послужил основой создания ряда работ по коммерческой бухгалтерии, а самого Пачоли стали считать «отцом бухгалтерии», хотя ни изобретателем, ни разработчиком системы бухгалтерии он не был.

В настоящее время этот день ежегодно отмечают специалисты в области бухгалтерского учета во многих странах мира. И поэтому именно сегодня можно смело поздравлять сотрудников бухгалтерских отделов, ведь это их профессиональный праздник.

Также отметим, что в Украине есть еще один праздник бухгалтеров – День бухгалтера Украины. Его отмечают 16 июля.

Фото: pon.org.ua

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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