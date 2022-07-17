Куда звонить за помощью переселенцам и тем, кто в оккупации?

Получить любую информацию переселенцам и тем, кто остался на оккупированных территориях, стало проще. В специальных колл-центрах для таких людей увеличили число линий.
На кризисные «горячие лини» стало легче дозвониться
Для оперативного консультирования внутриперемещенных лиц и украинцев, находящихся на временно оккупированных территориях, Министерство реинтеграции в четыре раза увеличило количество операторов и усовершенствовало технические возможности колл-центра. Это позволяет давать ответы более чем на тысячу обращений в сутки.
Звонить можно:
- на «горячую линию» по кризисным вопросам: 15-48 (круглосуточно и бесплатно);
- уполномоченному по вопросам переселенцев: (066) 813-62-39 (по тарифам вашего оператора);
- для звонков и сообщений с оккупированных территорий через мобильные приложения WhatsApp, Телеграм, Вайбер: 096-078-84-33 (бесплатно).
Кто помогает инвалидам эвакуироваться из городов, где идут бои и обстрелы
Людям с инвалидностью, которые хотят эвакуироваться из «горячих точек», кроме Министерства реинтеграции и волонтеров, помогает общественная организация Fight for right («Борьба за права»). Чтобы получить помощь с эвакуацией, людям с инвалидностью необходимо позвонить на «горячую линию»: 0-800-303-311 (нажать «1»). Также можно отправить сообщение на электронную почту: help@ffr.org.ua или написать в мессенджер Фейсбук на странице Fight for right.
Воспользовавшись «горячей линией» организации, можно также получить психологическую поддержку (кнопка «2»), юридическую консультацию (кнопка «3») и сообщить о гуманитарных нуждах (кнопка «4»).
Еще новости по теме:
Может ли переселенец получить выплаты ВПЛ без паспорта?
Выплаты пенсионерам от оккупантов: брать или не брать?