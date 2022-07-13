Может ли переселенец получить выплаты ВПЛ без паспорта?

С 1 июля для получения справки внутриперемещенного лица (ВПЛ) и денежной помощи переселенцам не требуется паспорт.
Таким образом правительство упростило процесс оформления статуса ВПЛ, ведь из-за войны документы часто утрачиваются.
По словам Ирины Верещук, министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, получить справку ВПЛ можно двумя способами:
- через электронный сервис «Дія» (цифровое удостоверение — єДокумент);
- в Центре административных услуг: взять справку о том, что человек обратился за оформлением паспорта в Государственную миграционную службу.
Если возникают вопросы по оформлению справки ВПЛ или выплат для переселенцев, просят обращаться на «горячую линию» 1548.
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