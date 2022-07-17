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В россии рассказали во что целились, когда обстреляли вчера Одессу

В россии рассказали во что целились, когда обстреляли вчера Одессу

16 июля российская крылатая ракета попала в склад, где хранились комплектующие для производства мебели. Только вот вражеском минубийств считают, что они уничтожили «Гарпуны».

Об этом вражеские военные сообщили в своей сводке. Там сказано, что высокоточным ударом был «уничтожен склад хранения противокорабельных ракет Harpoon, переданных Украине странами НАТО».

При том, что фото и видео из горящего склада видели вся Одесса, Украина и даже мир. Ничего кроме мебельных щитов, саморезов и прочих компонентов для сборки столов и шкафов там не было.

Да и детонация такого мощного оружия как противокорабельные ракеты «Гарпун» не оставила бы ничего живого в радиусе как минимум километра. А их взрывы бы слышали далеко за пределами Одессы.

Министерство убийств рф в очередной раз продемонстрировало, что оно еще и министерства вранья. Здесь российские псевдовоенные дадут фору самым матерым российским же пропагандистам.

Отметим, что на месте пожара были и журналисты «Одесской Жизни». Никаких ракет «Гарпун» или их остатков они не видели.

А лучшим свидетельствм того, что с «Гарпунами» все в порядке, является отсутсвие российского флота у одесских берегов.

Напомним, вчера рашисты нанесли по Одессе ракетный удар с использованием самолетов стратегической авиации. В результате пострадал объект гражданской инфраструктуры – им оказался склад производственно-торговой компании.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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