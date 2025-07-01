Ключевые моменты:

В управление АРМА переданы объекты портовой недвижимости Одесской области.

Активы важны для грузоперевозок, продовольственной и энергетической безопасности.

Объекты прошли осмотр, далее — оценка и конкурс в Prozorro.

В Одесской области объекты недвижимости, входящие в состав портовой логистической инфраструктуры, переданы в управление Национальному агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА). Решение принято Киевским районным судом Одессы по инициативе Южного межрегионального управления АРМА и Специализированной экологической прокуратуры. Об этом сообщила пресс-служба АРМА.

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Речь идет об активах, которые могут быть использованы для обеспечения стабильного грузооборота, продовольственной и энергетической безопасности, а также восстановления логистических цепей в условиях войны.

Несмотря на угрозы ракетных ударов и морскую блокаду, порты Одесской области остаются ключевыми: с начала 2024 года через них экспортировано более 46 млн тонн грузов, включая агропродукцию.

На фоне временной недоступности портов в других регионах, Одесса выполняет функцию главного логистического узла страны, обеспечивая до 80% всего морского грузопотока.

Переданные объекты уже осмотрены специалистами АРМА. В ближайшее время будет проведена независимая оценка, после чего активы выставят на открытый конкурс в системе Prozorro для поиска эффективного управляющего.

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