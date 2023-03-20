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Сколько одесских депутатов пошли в ВСУ защищать Украину

Сколько одесских депутатов пошли в ВСУ защищать Украину

По всей Украине сотни депутатов областных и городских советов отправились добровольцами в Силы обороны, чтобы дать отпор российским агрессорам. Но вот в Одессе и области про таких избранников ничего не известно.

Городские и областные советы не торопятся сообщать, есть ли их депутаты на фронте 

Движение ЧЕСНО направило обращение ко всем областным советам и городским советам областных центров, в котором просило сообщить, сколько депутатов записали в ряды ВСУ или теробороны. 

Ответы предоставили только семь городских советов областных центров и четыре областных совета. 

Остальные на запрос ничего не ответили, в том числе и одесские советы — городской и областной. Впрочем, формально, советы имели такое право. Сами общественники отмечают, что советы не обязаны располагать информацией о деталях военной службы депутатов.

Но учитывая важную общественную роль депутатов и то, что в Украине война, информация о том, как народные избранники защищают своих избирателей и страну, могла бы сильно мотивировать украинцев. Тем не менее большая часть советов информацию проигнорировали. 

Стало ли причиной отказа в ответе то, что в данных советах просто нет таких людей, кто оказался готов защитить свою страну, сказать сложно. 

Добавим, что поиск в открытых источниках никак не прояснил ситуацию с одесскими депутатами. Любые упоминания об их участии в Силах обороны отсутствуют.

В тоже время они почти полным составом посещают сессии своих советов. Кроме тех, которые с началом полномасштабного российского вторжения сбежали за границу. Но это уже другая история.

Где больше всего “фронтовых” депутатов?

Больше всего ряды Сил обороны депутаты Черновицкого горсовета. 26% от его состава записались в ЗСУ.

Горсовет Днепра уступает Черновцам всего на 1%. Там в Силы обороны записалась четверть всех депутатов горсовет. 

А как повела себя столица? В Киевсовете проходят службу 23% процентов депутатов.

Интересно, что среди депутатов-добровольцев есть представители всех украинских политических партий, прошедших в местные советы, кроме ОПЗЖ (уже запрещена).

Число депутатов в Силах обороны

Число депутатов городских и областных советов в Силах обороны Украины.

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала, что журналистка “Одесской жизни” заменит сбежавшего депутата в важной комиссии.

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Инфографика: ЧЕСНО

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Редакция ПРОФИЛЬ

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