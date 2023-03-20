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В электричках появилось объявление в одесском стиле о розыске путина (фотофакт)

В электричках появилось объявление в одесском стиле о розыске путина (фотофакт)

Стоило международному криминальному суду в Гааге выдать ордер на арест российского диктатора владимира путина, как в тот же день в электричке Одесса-Раздельная уже висело объявления о розыске скрывающегося от правосудия путлера.

Правда, текст в нем не вполне официальный, хотя вряд ли кто-то из украинцев будет с ним спорить.

«Внимание! Розыск!», говорит нам вполне традиционное начало. А далее уже идет одесская импровизация: «живым, но лучше мертвым». И разъяснение, почему так: «Разыскивается особо опасный террорист» путин владимир владимирович 1952 года рождения по кличке …йло. Указанный тип прячется от органов досудебного расследования. Все, кто готовый его схватить, просим сообщить по телефону: 0 800 10 00 20 — Гвардія Наступу”. 

Еще рекламному слогану место нашлось: «УЗ — еще и в Гаагу довезет (Гаага — город в Нидерландах, где расположен международній криминальній суд — ред.)».

Напомним, что 17 марта 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордера на арест президента России Владимира Путина, а также уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Их обвиняют в похищении  тысяч украинских детей с оккупированных россией территорий нашей страны. Такого рода преступления могут быть расценены как геноцид.

объявление - разыскивается путин

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала, как судья из Одесской области переименовал россию в непристойное слово.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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