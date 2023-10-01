В 2024 году в Украине увеличатся минимальная зарплата и пенсии

В следующем году украинское правительство запланировало увеличение минимального размера оплаты труда и индексацию пенсий. Коммунальные же тарифы заморозят до окончания предстоящего отопительного сезона.

Такое заявление сделал премьер-министр нашей страны Денис Шмыгаль, выступая на заседании правительства.

По его словам, минимальная заработная плата в Украине в 2024 году увеличится до 8 тысяч гривен (сейчас 6700 гривен). Правда, он не уточнил, будет рост минималки поэтапным, или произойдет сразу после Нового года.

При этом стоит учитывать, что номинальной зарплате в 8000 гривен, на руки, после выплаты налогов, работающие будут получать 6440 гривен (сейчас 5393,5 гривен).

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Есть хорошие новости и для пенсионеров. Им в марте 2024 года проведут индексацию выплат. Причем в этот раз расчеты будут проводиться по новой, балльной системе. Такой подход позволит защитить пенсии от инфляции и подтянуть до среднего уровня размер выплат тем пенсионерам, кто получил этот статус давно. Сейчас же величина пенсии тех, кто вышел на нее недавно, заметно выше.

Еще премьер в очередной раз отметил, что до конца предстоящего отопительного сезона тарифы на коммунальные услуги увеличиваться не будут.

Напомним, ранее сообщалось, что Соединенные штаты Америки рекомендовали поднять цены на электроэнергию и природный газ в Украине в обмен на их военную и финансовую помощь.

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