Идентификация в «Ощадбанке»: каким пенсионерам ее проходить обязательно

Недавно в «Ощадбанке» заявили, что некоторым пенсионерам, чтобы не остаться без пенсионных выплат, нужно пройти так называемую идентификацию. Сначала сделать это требовалось до конца августа, потом в правительстве срок продлили до конца года. Что это за идентификация и кому из пенсионеров нужно будет ее проходить?

Откуда взялась эта идентификация?

С 2014 года для пенсионеров из числа переселенцев прописаны особые условия получения пенсии. В частности, это прописано в постановлении Кабинета Министров №637 «Об осуществлении социальных выплат внутренне перемещенным лицам» от 5 ноября 2014 года. Этот документ претерпел немало изменений, некоторые из них произошли и в этом месяце. Но обо всем по порядку.

С 2016 года в постановлении появилось понятие «идентификация пенсионера». Для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) «Ощадбанк» начал выпускать специальные пластиковые карты, куда поступала пенсия и которые одновременно считались пенсионным удостоверением для таких лиц. При этом ВПЛ должны регулярно проходить в банке физическую идентификацию каждые шесть месяцев. То есть нужно было периодически появляться в отделении банка лично.

В 2020 году такая идентификация временно была отменена на период действия карантина, связанного с коронавирусом. Эта норма должна была действовать в течение всего периода карантина и 30 дней после его завершения.

Почему проверку возобновили?

Как известно, с 1 июля 2023 года карантин в Украине отменен. Поэтому «Ощадбанк» уже с сентября готовился блокировать пенсионные карты переселенцев, которые бы срочно не прошли идентификацию. Но впоследствии правительство решило отсрочить это решение. Уточняется, что идентификацию можно не проходить еще полгода после прекращения карантина. Это предусмотрено постановлением Кабинета Министров №837 от 8 августа 2023 года (которым внесены изменения в указанное выше постановление №637).

Следовательно, действие переходного периода будет продолжаться до конца текущего года. Таким образом, чтобы пенсионные выплаты переселенцам не прекращались, им нужно пройти идентификацию до 31 декабря 2023 года. До этого времени выплаты не будут прекращать.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Это касается только переселенцев, взятых на учет до 24 февраля 2022 года. Остальным проходить идентификацию не нужно.

Как пройти идентификацию в Ощадбанке

Стоит отметить, что к физической идентификации приравнивается авторизация в личном электронном кабинете на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины (с помощью удаленной квалифицированной электронной подписи «Дія. Підпис»). Эта норма действует с 2021 года.

Но теперь появились еще два способа идентификации, например, для тех, кто не имеет электронной подписи. В обновленном постановлении отмечается, что территориальные органы Пенсионного фонда могут провести идентификацию лица с помощью видеоконференцсвязи. Предполагается, что во время такого сеанса пенсионер должен предъявить документы, удостоверяющие личность. Однако порядок проведения таких видеоконференций еще дополнительно должно утвердить правление Пенсионного фонда Украины. То есть на практике норма заработает не сразу.

Второй способ идентификации предусмотрен для лиц из числа ВПЛ, временно проживающих за границей. В этих случаях зарубежное дипломатическое учреждение Украины должно подтвердить факт, что лицо является живым.

Если пенсионер за границей

В июле также появилась новость, что идентификацию вскоре должны проходить вообще все пенсионеры, временно находящиеся за рубежом. Это было связано с тем, что 3 июля 2023 года в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект №9453 «О внесении изменений в некоторые законы Украины о пропорциональном исчислении страхового стажа лицам, работавшим за пределами Украины». В частности, он предусматривает, что украинцы, которые нашли временное убежище за границей, для получения пенсии должны проходить физическую идентификацию ежегодно. Предполагается, что это можно будет сделать так же или с помощью «Дія. Підпис» в личном электронном кабинете на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда или удостоверением места жительства консульским должностным лицом. Впрочем, это только законопроект, который пока не принят. Когда это произойдет и произойдет ли вообще, пока точно неизвестно.

Пока выплата пенсий находящимся за границей продолжается на общих основаниях, как правило, начисляется на банковскую карту.

Вместе с тем 11 августа правительство нормировало вопрос выплаты пенсий международными почтовыми переводами для тех, кто раньше получал пенсию через почту и не имел банковского счета, но оказался за границей. Эксперимент будет действовать во время военного положения и в течение шести месяцев после его прекращения, но не более двух лет. Ранее сообщалось, что заявление на возобновление выплаты пенсии из-за границы можно подать по почте, если нет возможности авторизоваться на веб-портале Пенсионного фонда.

А что с пенсиями в зоне боевых действий или в оккупации?

Одновременно Кабинет Министров разрешил дистанционно менять способ выплаты и возобновить выплату пенсии лицам, проживающим в зоне боевых действий или на временно оккупированных территориях. Речь о тех лицах, которые также получали пенсию на почте, однако не было физической возможности доставлять туда деньги. Перевести выплату пенсии с почты на банк можно теперь на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда. Для возобновления пенсии можно подать заявление на веб-портале или осуществить это путем видеоконференцсвязи с органами Пенсионного фонда. Ранее возобновление выплаты пенсии таким лицам осуществлялось только при личном присутствии заявителя (то есть при условии, что лицо смогло выехать с опасных территорий). Нововведение предусмотрено постановлением Кабинета Министров №806 от 4 августа 2023 года. Однако еще раз заметим, что порядок проведения таких видео сеансов дорабатывается.

Сергей Коробкин, независимый консультант