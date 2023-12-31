Идентификация пенсионеров: к каким вопросам надо быть готовыми

Мы уже сообщали, что часть пенсионеров должна пройти идентификацию. Теперь ее можно пройти в виде видеоконференции. На какие вопросы вас попросят ответить?
По данным Пенсионного Фонда, список обязательных вопросов примерно таков:
- Даете ли вы согласие на проведение видеоидентификации, в том числе на видеофиксацию вашей личности и (или) экрана с вашим изображением, а также предъявленных вами документов?
- Назовите фамилию, имя, отчество.
- Назовите дату рождения.
- Назовите место рождения.
- Назовите реквизиты паспортного документа (серия (при наличии), номер, дата выдачи паспорта гражданина Украины, наименование уполномоченного субъекта, выдавшего документ, срок действия (при наличии), уникальный номер записи в Едином государственном демографическом реестре (при наличии).
- Назовите свой идентификационный код. Если он отсутствует, сообщите, отказывались ли вы когда-нибудь от кода? В каком году это было?
- Есть ли у вас пенсионное удостоверение? Назовите его реквизиты.
- Назовите номер телефона, адрес электронной почты или другой способ обратной связи.
- Назовите ваше зарегистрированное место жительства, фактическое место жительства.
- Когда вы последний раз обращались в органы Пенсионного фонда? С каким вопросом? Назовите город, в котором расположен орган, в который вы обращались.
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Также могут задавать дополнительные вопросы. В целом, предусмотрено, что видеоконференция должна длиться примерно 20 минут.
Напомним, идентификация касается только тех пенсионеров, которые получили статус внутренне перемещенного лица (ВПЛ) до 24 февраля 2022 года и получают пенсию через «Ощадбанк» (сроки идентификации продлили до 1 апреля 2024 года) или кому выплата пенсии была остановлена (например, выехавшим за границу).
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