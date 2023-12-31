Идентификация пенсионеров: к каким вопросам надо быть готовыми

Новогодние подарки: чем порадовать тех, кому «ничего не нужно» Обычно на вопрос о том, какой подарок они хотели бы получить «под елочку», старшие члены семьи отвечают: «Мне ничего не нужно» или «моя семья – мой лучший подарок». Но это вовсе не повод оставлять без внимания на новогодние праздники наших любимых бабушек и дедушек. ПОДРОБНЕЕ

Идентификация пенсионеров: как пройти в Пенсионном фонде Для продления выплат часть пенсионеров должна пройти идентификацию. Отметим, что идентификация касается только тех пенсионеров, которые получили статус внутренне перемещенного лица (ВПЛ) до 24 февраля 2022 года и получают пенсию через «Ощадбанк» или кому выплата пенсии была остановлена (например, выехавшим за границу). ПОДРОБНЕЕ

Почему часть украинцев не смогут получить пенсию? Уже с 1 января 2024 года в Украине для выхода на пенсию в 60 лет потребуется 31 год стажа. Сейчас норма составляет 30 лет, а со следующего года для выхода на пенсию в 63 года потребуется от 21 до 31 года стажа, в 65 лет – от 15 до 21 года стажа. ПОДРОБНЕЕ