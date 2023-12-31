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Идентификация пенсионеров: к каким вопросам надо быть готовыми

Идентификация пенсионеров: к каким вопросам надо быть готовыми

Мы уже сообщали, что часть пенсионеров должна пройти идентификацию. Теперь ее можно пройти в виде видеоконференции. На какие вопросы вас попросят ответить?

По данным Пенсионного Фонда, список обязательных вопросов примерно таков:

  1. Даете ли вы согласие на проведение видеоидентификации, в том числе на видеофиксацию вашей личности и (или) экрана с вашим изображением, а также предъявленных вами документов?
  2. Назовите фамилию, имя, отчество.
  3. Назовите дату рождения.
  4. Назовите место рождения.
  5. Назовите реквизиты паспортного документа (серия (при наличии), номер, дата выдачи паспорта гражданина Украины, наименование уполномоченного субъекта, выдавшего документ, срок действия (при наличии), уникальный номер записи в Едином государственном демографическом реестре (при наличии).
  6. Назовите свой идентификационный код. Если он отсутствует, сообщите, отказывались ли вы когда-нибудь от кода? В каком году это было?
  7. Есть ли у вас пенсионное удостоверение? Назовите его реквизиты.
  8. Назовите номер телефона, адрес электронной почты или другой способ обратной связи.
  9. Назовите ваше зарегистрированное место жительства, фактическое место жительства.
  10. Когда вы последний раз обращались в органы Пенсионного фонда? С каким вопросом? Назовите город, в котором расположен орган, в который вы обращались.

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Также могут задавать дополнительные вопросы. В целом, предусмотрено, что видеоконференция должна длиться примерно 20 минут.

Напомним, идентификация касается только тех пенсионеров, которые получили статус внутренне перемещенного лица (ВПЛ) до 24 февраля 2022 года и получают пенсию через «Ощадбанк» (сроки идентификации продлили до 1 апреля 2024 года) или кому выплата пенсии была остановлена (например, выехавшим за границу).

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Редакция ПРОФИЛЬ

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