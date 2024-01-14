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Будут ли выплачивать пенсии вовремя в 2024 году?

Будут ли выплачивать пенсии вовремя в 2024 году?

После недавних заявлений министров экономики и соцполитики многие украинские пенсионеры задаются вопросом: а что будет с пенсиями в 2024 году? Не прекратятся ли выплаты и насколько своевременными они будут?

Не так давно министр экономики Юлия Свириденко в интервью одному из британских изданий рассказала, что Украина может быть вынуждена отложить выплату зарплат госслужащим и пенсий миллионам граждан, если ЕС и США не окажут обещанную финансовую помощь в начале года.

В свою очередь, министр соцполитики Оксана Жолнович предположила, что при отсутствии международной финансовой помощи индексация пенсий в 2024 году может не состояться. Жолнович заверила, что проблем с финансированием текущих пенсий нет, а денег на индексацию могут не найти.

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Такие заявления, естественно, напугали пенсионеров. «Потушить пожар» после заявлений своих подчиненных поспешил премьер-министр Денис Шмыгаль:

«Мы четко понимаем, какие у нас инструменты и варианты. И главное, пенсии будут платиться вовремя. Индексация пройдет в марте 2024 года, как это предусматривает закон. Зарплаты учителей и врачей также будут выплачиваться вовремя»,

– заявил глава правительства.

Премьер отметил, что у Украины есть договоренности с одиннадцатью государствами о многолетних программах финансирования.

Ранее мы рассказывали, кто и как может повысить себе пенсии более чем на 50%.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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