Будут ли выплачивать пенсии вовремя в 2024 году?

После недавних заявлений министров экономики и соцполитики многие украинские пенсионеры задаются вопросом: а что будет с пенсиями в 2024 году? Не прекратятся ли выплаты и насколько своевременными они будут?
Не так давно министр экономики Юлия Свириденко в интервью одному из британских изданий рассказала, что Украина может быть вынуждена отложить выплату зарплат госслужащим и пенсий миллионам граждан, если ЕС и США не окажут обещанную финансовую помощь в начале года.
В свою очередь, министр соцполитики Оксана Жолнович предположила, что при отсутствии международной финансовой помощи индексация пенсий в 2024 году может не состояться. Жолнович заверила, что проблем с финансированием текущих пенсий нет, а денег на индексацию могут не найти.
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Такие заявления, естественно, напугали пенсионеров. «Потушить пожар» после заявлений своих подчиненных поспешил премьер-министр Денис Шмыгаль:
«Мы четко понимаем, какие у нас инструменты и варианты. И главное, пенсии будут платиться вовремя. Индексация пройдет в марте 2024 года, как это предусматривает закон. Зарплаты учителей и врачей также будут выплачиваться вовремя»,
– заявил глава правительства.
Премьер отметил, что у Украины есть договоренности с одиннадцатью государствами о многолетних программах финансирования.
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