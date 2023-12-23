Идентификация пенсионеров: как пройти в Пенсионном фонде

Для продления выплат часть пенсионеров должна пройти идентификацию. Отметим, что идентификация касается только тех пенсионеров, которые получили статус внутренне перемещенного лица (ВПЛ) до 24 февраля 2022 года и получают пенсию через «Ощадбанк» или кому выплата пенсии была остановлена (например, выехавшим за границу).
При этом пройти идентификацию пенсионеры могут с помощью видеосвязи. О том, как записаться на идентификацию в режиме видеоконференцсвязи, рассказали в Пенсионном фонде (ПФУ).
Так, подать заявление можно двумя способами:
- через сайт ПФУ, заполнив соответствующий электронный бланк;
- через контакт-центр ПФУ. Номера телефонов для записи: 0800-503-753, (044) 281-08-70, (044) 281-08-71. После соединения, нужно выбрать «Вопрос по выплате пенсий и идентификации», нажав цифру 3.
Статья по теме: Идентификация пенсионеров: как не лишиться пенсии?
Чтобы записаться на прохождение идентификации онлайн, необходимо:
- зайти на сайт ПФУ https://portal.pfu.gov.ua/ и в верхней части экрана выбрать вкладку «Идентификация в режиме видеоконференции», нажать на нее;
- заполнить все поля, отмеченные звездочкой, и выполнить указанные на экране инструкции.
Также к заявлению нужно приложить сканированные документы: паспорт, пенсионное удостоверение, справку о присвоении идентификационного номера, свидетельство о рождении, трудовую книжку и другие. После этого нажать на кнопку «Подать заявление».
Идентификация проходит через одно из приложений: Google Meet, Signal, Скайп, Телеграм, Вайбер, WhatsApp, Zoom.
После подачи заявления с вами свяжется уполномоченный работник органа ПФУ для согласования времени и способа проведения видеоидентификации.
Видеоидентификация проводится в течение 30 календарных дней, но не ранее 10 рабочих дней с даты подачи заявления (обращения).
Читайте также:
- Почему часть украинцев не смогут получить пенсию?
- Идентификация и надбавки к пенсии: в ПФУ ответили на вопросы переселенцев;
- Куда исчезают украинские пенсионеры: три главные причины.