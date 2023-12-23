Новости Одессы и Одесской области

Идентификация пенсионеров: как пройти в Пенсионном фонде

Идентификация пенсионеров: как пройти в Пенсионном фонде

Для продления выплат часть пенсионеров должна пройти идентификацию. Отметим, что идентификация касается только тех пенсионеров, которые получили статус внутренне перемещенного лица (ВПЛ) до 24 февраля 2022 года и получают пенсию через «Ощадбанк» или кому выплата пенсии была остановлена (например, выехавшим за границу).

При этом пройти идентификацию пенсионеры могут с помощью видеосвязи. О том, как записаться на идентификацию в режиме видеоконференцсвязи, рассказали в Пенсионном фонде (ПФУ).

Так, подать заявление можно двумя способами:

  • через сайт ПФУ, заполнив соответствующий электронный бланк;
  • через контакт-центр ПФУ. Номера телефонов для записи: 0800-503-753, (044) 281-08-70, (044) 281-08-71. После соединения, нужно выбрать «Вопрос по выплате пенсий и идентификации», нажав цифру 3.

Статья по теме: Идентификация пенсионеров: как не лишиться пенсии?

Чтобы записаться на прохождение идентификации онлайн, необходимо:

  • зайти на сайт ПФУ https://portal.pfu.gov.ua/ и в верхней части экрана выбрать вкладку «Идентификация в режиме видеоконференции», нажать на нее;
  • заполнить все поля, отмеченные звездочкой, и выполнить указанные на экране инструкции.

Также к заявлению нужно приложить сканированные документы: паспорт, пенсионное удостоверение, справку о присвоении идентификационного номера, свидетельство о рождении, трудовую книжку и другие. После этого нажать на кнопку «Подать заявление».

Идентификация проходит через одно из приложений: Google Meet, Signal, Скайп, Телеграм, Вайбер, WhatsApp, Zoom.

После подачи заявления с вами свяжется уполномоченный работник органа ПФУ для согласования времени и способа проведения видеоидентификации.

Видеоидентификация проводится в течение 30 календарных дней, но не ранее 10 рабочих дней с даты подачи заявления (обращения).

Читайте также:

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить