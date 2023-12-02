Как оформить пенсию за пределами Украины, если трудовая книжка потеряна

Здесь можно только посочувствовать, ведь сразу возникают как минимум две проблемы:

невозможно определить право на пенсию, если не подтвердить достаточное количество стажа;

право на пенсию вообще ставится под сомнение, если вы находитесь за пределами Украины.

Сколько нужно стажа для пенсии в 2023 году

Напомним, что для назначения пенсии по возрасту в 2023 году при достижении 60 лет человеку необходимо иметь не менее 30 лет стажа. С каждым годом эта планка будет расти. Если стажа меньше, то пенсия назначается в 63 или 65 лет — здесь существует определенная градация.

К примеру, если вам уже 63 года и вы хотите оформить пенсию по возрасту именно в текущем, 2023 году, то необходимо подтвердить наличие хотя бы 20 лет стажа. В следующем году от вас потребуют уже не менее 21 года стажа. А вот для оформления пенсии, скажем, в 65 лет, то есть в 2025 году, вам будет достаточно 15 лет стажа. Если и столько стажа не набирается, то будет рассматриваться вопрос об оформлении государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию (при условии, что у вас нет других средств к существованию).

Какие нужны документы для оформления пенсии

Важно знать, что основным критерием подтверждения стажа после 1 января 2004 года является не трудовая книжка, а данные об уплате страховых взносов. Если после указанной даты вы официально работали и вычеты из вашей заработной платы в полном объеме поступали в Пенсионный фонд, то стаж за весь этот период засчитают на основании данных так называемого персонифицированного учета (данных, содержащихся в государственном реестре застрахованных лиц). Их можно посмотреть, в частности, в личном кабинете на портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины или, например, в приложении «Дія» (справки формы ОК-5, ОК-7). Фактически это данные обо всем страховом стаже человека, начиная с 2004 года.

Очевидно, что этих данных в вашем случае все равно немного не хватит. Поэтому в случае потери трудовой книжки стаж за более ранний период следует подтверждать справками с места работы или архивными документами. Также следует знать, что учеба до 2004 года и служба в армии засчитываются в общий стаж на основании диплома и военного билета соответственно (или справок с места учебы или военкомата).

Как начать оформление пенсии

Однако даже если представить, что вы подтвердили необходимый стаж, возникает вопрос, как оформить пенсию. По закону, пенсия выплачивается ежемесячно или по почте по указанному в заявлении месту фактического проживания пенсионера в пределах Украины независимо от задекларированного или зарегистрированного места жительства пенсионера, или через учреждения банков. Ранее заявление на назначение пенсии подавалось будущим пенсионером лично в местный орган Пенсионного фонда. На сегодняшний день существует возможность оформить пенсию дистанционно либо через упомянутый портал электронных услуг ПФУ, либо даже через портал и приложение «Дія».

Более того, в период действия военного положения и в течение трех последующих месяцев после его прекращения заявление о назначении пенсии и необходимые документы можно отправить из-за границы по почте. Это касается именно тех лиц, которые в связи с агрессией рф временно проживают за границей и получили временную защиту или статус беженца.

Вместе с тем стоит понимать, что в случае выезда за границу на постоянное местожительство право на выплату украинской пенсии полностью утрачивается. Некоторые исключения могут быть в том случае, если между Украиной и страной, в которую переехал человек, есть специальное соглашение о сотрудничестве в сфере пенсионного обеспечения.