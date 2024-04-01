Красные высыпания сменились болью и жжением: стоит обратиться к невропатологу

На коже появились зудящие красные высыпания и быстро прошли? А теперь в этом месте ощущаются боль и жжение? Это может быть постгерпетическая невралгия. Что это за патология и почему она возникает, рассказала невропатолог высшей категории Оксана Щитник.
Что такое постгерпетическая невралгия (ПГН)
Постгерпетической невралгией (ПГН) называют хронический болевой синдром, возникающий как осложнение после опоясывающего герпеса (лишая). Это заболевание вызывается вирусом варицелла-зостер (Varicella zoster), который при первой встрече с организмом (как правило, в детстве) вызывает ветрянку. После этого он не исчезает, а живет в клетках нервной системы в «спящем» состоянии, но под действием провоцирующих факторов (хронический стресс, снижение иммунитета, сильное переохлаждение) способен снова активироваться и вызвать опоясывающий лишай.
Вирус поражает в первую очередь нервную ткань, а затем уже проявляется на коже в месте, связанном с поврежденным нервом. Поэтому кожные высыпания при опоясывающем герпесе сопровождаются ощутимым болевым синдромом. Причем чем старше возраст пациента — тем сильнее выражены болевые ощущения.
У большинства людей вместе с сыпью через пару недель проходит и боль. Но минимум у 10 процентов пациентов даже после заживления кожи боли остаются и сохраняются продолжительное время – несколько месяцев или даже лет, протекая по типу межреберной невралгии или пояснично-крестцового радикулита.
Из-за чего возникают боли
Нервы можно сравнить с электрическими проводами, которые проходят по всему телу и проводят импульсы из центральной нервной системы и обратно — с информацией о состоянии органов и тканей. В частности, сенсорные (чувствительные) нервы передают в спинной мозг сигналы о прикосновениях, болевых ощущениях, температуре.
Постгерпетическая невралгия возникает, когда вирус опоясывающего лишая повреждает эти нервы. Поврежденные «провода» начинают плохо функционировать и посылать в ЦНС болевые импульсы. Это приводит к появлению хронических болей или нарушению чувствительности в определенных зонах тела.
Кто в группе риска?
Чаще постгерпетическая невралгия возникает у больных старше 60 лет – в этой возрастной группе риск развития осложнений возрастает минимум до 30 процентов. Это связано с естественным ухудшением работы иммунной системы и способности тканей восстанавливаться.
Играет роль и то, как протекал острый период заболевания: насколько обширны были высыпания, насколько сильным — болевой синдром, когда был начат прием противовирусных препаратов.
Основные симптомы ПНГ
Характерные симптомы постгерпетической невралгии в основном наблюдаются только в области, которая была поражена опоясывающим лишаем, но иногда могут возникать и на участках, где не было высыпаний. Чаще всего они включают в себя боль (может быть разной: острой, пульсирующей, стреляющей, жгучей), онемение, покалывание, зуд, мышечную слабость. Иногда болевые ощущения настолько сильны, что нарушают привычный образ жизни человека и из-за длительного постоянного дискомфорта у него начинается депрессия.
Если опоясывающий лишай был локализован на голове или лице, пациента также могут беспокоить головные боли.
К общим проявлениям ПГН относятся нарушение сна и аппетита, эмоциональные расстройства, повышенная тревожность, упадок сил и быстрая утомляемость.
Иногда у пациентов также наблюдается аллодиния – болевая реакция, не соответствующая раздражителю: например, человек реагирует выраженным болевым синдромом даже на легкие прикосновения одежды.
Как лечится постгерпетическая невралгия (ПГН)
При подозрении на постгерпетическую невралгию нужно обратиться к неврологу. Диагноз часто ставится уже на основе осмотра, жалоб пациента и истории болезни. Но при необходимости врач может назначить анализы крови, электронейромиографию, КТ, МРТ, УЗИ, чтобы исключить заболевания со схожими симптомами: сосудистые или мышечные боли, ревматоидный артрит.
Главная цель терапии — снизить интенсивность болевого синдрома. Привычные обезболивающие средства при невропатической боли обычно не дают долгосрочного эффекта, поэтому при ПГН назначают противосудорожные препараты, антидепрессанты, опиоидные анальгетики, высокие дозы витаминов группы В и местные анестетики в форме пластырей, мазей и кремов, содержащих лидокаин, капсаицин, диклофенак. Они наносятся непосредственно на болезненный участок, блокируют нервные сигналы и снижают их интенсивность.
В некоторых случаях назначают инъекции стероидных препаратов, которые уменьшают воспаление и подавляют избыточную активность иммунной системы.
Также для устранения симптомов ПГН рекомендованы физиотерапевтические процедуры, иглоукалывание, лечебная физкультура и здоровый образ жизни в целом.