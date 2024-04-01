Красные высыпания сменились болью и жжением: стоит обратиться к невропатологу

Что такое постгерпетическая невралгия (ПГН)

Постгерпетической невралгией (ПГН) называют хронический болевой синдром, возникающий как осложнение после опоясывающего герпеса (лишая). Это заболевание вызывается вирусом варицелла-зостер (Varicella zoster), который при первой встрече с организмом (как правило, в детстве) вызывает ветрянку. После этого он не исчезает, а живет в клетках нервной системы в «спящем» состоянии, но под действием провоцирующих факторов (хронический стресс, снижение иммунитета, сильное переохлаждение) способен снова активироваться и вызвать опоясывающий лишай.

Вирус поражает в первую очередь нервную ткань, а затем уже проявляется на коже в месте, связанном с поврежденным нервом. Поэтому кожные высыпания при опоясывающем герпесе сопровождаются ощутимым болевым синдромом. Причем чем старше возраст пациента — тем сильнее выражены болевые ощущения.

У большинства людей вместе с сыпью через пару недель проходит и боль. Но минимум у 10 процентов пациентов даже после заживления кожи боли остаются и сохраняются продолжительное время – несколько месяцев или даже лет, протекая по типу межреберной невралгии или пояснично-крестцового радикулита.

Из-за чего возникают боли

Нервы можно сравнить с электрическими проводами, которые проходят по всему телу и проводят импульсы из центральной нервной системы и обратно — с информацией о состоянии органов и тканей. В частности, сенсорные (чувствительные) нервы передают в спинной мозг сигналы о прикосновениях, болевых ощущениях, температуре.

Постгерпетическая невралгия возникает, когда вирус опоясывающего лишая повреждает эти нервы. Поврежденные «провода» начинают плохо функционировать и посылать в ЦНС болевые импульсы. Это приводит к появлению хронических болей или нарушению чувствительности в определенных зонах тела.

Кто в группе риска?

Чаще постгерпетическая невралгия возникает у больных старше 60 лет – в этой возрастной группе риск развития осложнений возрастает минимум до 30 процентов. Это связано с естественным ухудшением работы иммунной системы и способности тканей восстанавливаться.

Играет роль и то, как протекал острый период заболевания: насколько обширны были высыпания, насколько сильным — болевой синдром, когда был начат прием противовирусных препаратов.

Основные симптомы ПНГ

Характерные симптомы постгерпетической невралгии в основном наблюдаются только в области, которая была поражена опоясывающим лишаем, но иногда могут возникать и на участках, где не было высыпаний. Чаще всего они включают в себя боль (может быть разной: острой, пульсирующей, стреляющей, жгучей), онемение, покалывание, зуд, мышечную слабость. Иногда болевые ощущения настолько сильны, что нарушают привычный образ жизни человека и из-за длительного постоянного дискомфорта у него начинается депрессия.

Если опоясывающий лишай был локализован на голове или лице, пациента также могут беспокоить головные боли.

К общим проявлениям ПГН относятся нарушение сна и аппетита, эмоциональные расстройства, повышенная тревожность, упадок сил и быстрая утомляемость.

Иногда у пациентов также наблюдается аллодиния – болевая реакция, не соответствующая раздражителю: например, человек реагирует выраженным болевым синдромом даже на легкие прикосновения одежды.

Как лечится постгерпетическая невралгия (ПГН)

При подозрении на постгерпетическую невралгию нужно обратиться к неврологу. Диагноз часто ставится уже на основе осмотра, жалоб пациента и истории болезни. Но при необходимости врач может назначить анализы крови, электронейромиографию, КТ, МРТ, УЗИ, чтобы исключить заболевания со схожими симптомами: сосудистые или мышечные боли, ревматоидный артрит.

Главная цель терапии — снизить интенсивность болевого синдрома. Привычные обезболивающие средства при невропатической боли обычно не дают долгосрочного эффекта, поэтому при ПГН назначают противосудорожные препараты, антидепрессанты, опиоидные анальгетики, высокие дозы витаминов группы В и местные анестетики в форме пластырей, мазей и кремов, содержащих лидокаин, капсаицин, диклофенак. Они наносятся непосредственно на болезненный участок, блокируют нервные сигналы и снижают их интенсивность.

В некоторых случаях назначают инъекции стероидных препаратов, которые уменьшают воспаление и подавляют избыточную активность иммунной системы.

Также для устранения симптомов ПГН рекомендованы физиотерапевтические процедуры, иглоукалывание, лечебная физкультура и здоровый образ жизни в целом.