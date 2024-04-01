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ЦНАПы больше не нужны: во что их превратит Одесская ОГА в этом году

ЦНАПы больше не нужны: во что их превратит Одесская ОГА в этом году

Одесская областная государственная администрация (ОГА) в 2024 году планирует модернизировать Центры предоставления административных услуг (ЦНАП) и превратить их в современные «Дія.Центры». Об этом сообщил председатель ОГА Олег Кипер на полях Межрегионального форума ЦНАП «Синергия Юга», который состоялся в Одессе.

В форуме приняли участие более 200 участников, которые обсудили проблемные вопросы работы ЦНАП, поделились опытом и лучшими практиками.

По словам Кипера, устаревшая кабинетная система должна отойти в прошлое, а на ее место должно прийти открытое пространство. В рамках трансформации планируется расширить сеть удаленных рабочих мест и обеспечить мобильность ЦНАП.

Форум ЦНАПы в Одессе

Кипер убежден, что каждый ЦНАП должен быть оборудован специальными мобильными решениями, вроде мобильных чемоданов, чтобы обеспечить доступ к услугам в любой точке региона, а перечень доступных услуг должен постоянно расширяться, а все ЦНАП должны быть прозрачными и инклюзивными.

Форум ЦНАПы в Одессе

Кипер поблагодарил партнеров форума, в частности Директора Швейцарского бюро сотрудничества Посольства Швейцарии в Украине Андреаса Хубера, президента Фонда Восточная Европа Виктора Ляха, координатора по цифровизации регионов Программы EGAP Сергея Гунько за участие в форуме и укрепление многолетнего партнерства, а также Министерство цифровой трансформации Украины.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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