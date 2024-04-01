Прогноз синоптиков на 2 апреля: порывы ветра и штормовое предупреждение

Завтра, вторник, 2 апреля 2024 года, в Одессе и Одесской области день обещает быть относительно теплым и сухим днем.
Прогноз погоды в Одессе на 2 апреля
По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одессе ожидается переменная облачность без осадков.
Ветер южный, во второй половине дня западный 7-12 м/с, днем порывы 15-17 м/с.
Температура 8-10°C, днем 16-18°C.
Прогноз погоды в Одесской области на 2 апреля
По Одесской области завтра ожидается переменная облачность без осадков.
Ветер южный, во второй половине дня западный 7-12 м/с, днем порывы 15-17 м/с.
Температура ночью 7-12°C, днем 21-26°C, в прибрежной зоне 16-18°C.
На автодорогах области утром местами дымка, видимость 1-2 км.