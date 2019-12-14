Когда в Украине исчезнет шампанское?

В октябре этого года был принят законопроект об усовершенствовании правовой защиты географических указаний. Он запрещает использовать название «шампанское» для напитков, произведенных не во Франции. По всему миру «шампанское», которое произведено не в регионе Шампань, называется просто игристым вином. У нас же пока можно купить и шампанское, и игристое вино. И то, и другое мало чем отличаются по технологии и имеют право быть на праздничном столе. Главное – чтобы напиток был качественный. Что стоит брать, а что лучше оставить на полке?

Существует несколько правил, применимых для выбора любых вин, плюс одно – только для игристого.

Правило 1. Покупайте только вино, сделанное в регионе, где выращен виноград. Украинское вино производят в Южной Бессарабии, в Северном Причерноморье и в Закарпатье, где мягкие зимы и долгое лето, а значит – наиболее благоприятные условия для роста винограда.

Правило 2. По возможности выбирайте сухие (не сладкие) версии вин – сахаром недобросовестные производители часто маскируют дефекты. Сухие игристые вина обозначаются на этикетках словами «brut», «extra brut», «brut nature».

Правило 3. Покупайте вино, а не бутылку! Причудливо и «дорого» оформленные бутылки лучше не брать. Качественные вина, как правило, продаются в более-менее стандартных бутылках со строгим оформлением. Исключения бывают, но редко, и уж точно не в бюджетном сегменте.

Правило 4 (специально для игристых вин). На качественном игристом вине производитель не стесняется указывать метод производства – классический (традиционный, шампанский) или резервуарный. Дешевая «шипучка», сделанная путем газирования виноматериалов, обычно не содержит указания на этот «метод». Так что внимательно читайте этикетку и делайте выводы.

На заметку

С 1 января 2020 года украинскому производителю, кроме напитка под названием «Шампанское», запрещено выпускать продукт под названием «Коньяк», а также сыры «Фета» и «Пармезан». Производителям придется придумать другое название для своей продукции или убрать свой товар с прилавков магазинов.

Фото: vins-france.ru

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