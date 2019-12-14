В Одесской области медики приглашают сделать прививку

В Украине зафиксировано 20 случаев заболевания дифтерией, один из которых – в Одесской области, а уровень вакцинации невысокий. К примеру, жители Южного вообще игнорируют вакцинацию против дифтерии. Одна из возможных причин – сомнение в качестве профилактических препаратов.

В свою очередь семейные врачи Южненского Центра первичной медико-санитарной помощи уверяют, что вакцина для профилактики дифтерии – «АДС-М» – производится в Индии, применяется уже давно и переносится нормально как взрослыми, так и детьми. (К слову, сотрудники редакции, которые сделали прививку, тоже могут это подтвердить).

Врачи призывают сделать прививку, ведь заболеваемость дифтерией может увеличиться.

Дифтерия – опасное инфекционное заболевание, напоминающее по симптомам ангину и простуды. Воспаление миндалин при дифтерии может стать причиной удушья. Существует специальная сыворотка от данного заболевания, однако в Украине достаточного количества препарата нет.

Прививку от дифтерии можно сделать бесплатно в любом центре первичной медико-санитарной помощи, причем не важно — есть ли у пациента декларация с семейным врачом или нет.

Фото: yakutia.info

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