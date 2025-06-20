Ключевые моменты:
- В Одесской области запущен проект поддержки малых виноделов и виноградарей с общим бюджетом грантов почти 650 тысяч долларов.
- Проект предусматривает предоставление грантов трем категориям участников и проведение тренингов по виноградарству, виноделию и маркетингу.
Цель проекта, категории участников и условия получения помощи
Основной целью проекта, представленного представителями международной организации, является укрепление потенциала малых винодельческих хозяйств, Министерства аграрной политики и других привлеченных учреждений. Это должно способствовать улучшению сервисов для мелких фермеров и привлечению инвестиций в отрасль.
Кроме непосредственно грантовой поддержки, всем заинтересованным лицам будет предложено участие в учебных тренингах, которые будут проводиться как в оффлайн, так и в онлайн форматах. Тематика тренингов будет охватывать вопросы виноградарства, виноделия, а также маркетинга винодельческой продукции.
Участие в грантовой программе могут принять три категории потенциальных получателей: малые виноградари, которые не имеют собственного производства вина; малые виноделы, обладающие собственными виноградниками; и малые виноделы, которые закупают виноград для производства вина. Заинтересованные лица могут получить подробные разъяснения об условиях подачи заявки на участие в грантовой программе и процедуры получения гранта, обратившись в местные администрации.
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