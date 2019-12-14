Почему многим одесситам перестали выплачивать больничные и декретные?

В Украине закончились бланки листов по нетрудоспособности. Вместо них врачи сейчас выдают справку о временной нетрудоспособности. Но это не является основанием для начисления и выплаты пособия, а служит лишь оправданием перед работодателем за неявку на работу. Таким образом люди, оказавшиеся и так в непростом положении из-за болезни, остались еще и без положенного материального обеспечения. Кроме того, подобная ситуация сложилась и с выплатами по беременности и родам.

На фоне этих проблем в Фонде соцстрахования вообще заявили о невозможности производить выплаты в дальнейшем, так как суммы в заявках больше, чем утверждено в бюджете Фонда на 2019 год.

«Одесская жизнь» выясняла, что происходит сейчас с выплатой больничных и декретных, возникают ли проблемы у одесситов, и есть ли в наших больницах листки по нетрудоспособности.

Бюрократический коллапс

На сегодняшний день в Украине задолженность по оплате листков временной нетрудоспособности для работников составляет более 1 миллиарда гривен, – сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. Такая сумма накопилась в связи с тем, что больничные и декретные с 20 ноября попросту перестали выплачивать.

«Фонд не может перечислить деньги по каждому из направлений финансирования больше, чем утверждено в бюджете Фонда на 2019 год. По направлению материального обеспечения запланированные на год расходы закончились 19 ноября», – пояснили в организации.

По данным Единого Фонда соцстрахования (ФСС), с начала года им подали заявления на выплату более 13,5 млрд гривен, а годовая смета — 12,5 млрд гривен. При этом, деньги на счетах соцстраха есть, но их не перечисляют людям. Ждут внесения изменений в бюджет.

– Ситуация недопустима, фактически выплаты приостановлены по бюрократическим причинам, – признал директор исполнительной дирекции Фонда соцстрахования Евгений Баженков.

И добавил, что бюджет Фонда на текущий год, который подавался бывшим руководством Министерства социальной политики, был искусственно занижен по расходам.

Впрочем, в Минсоцполитики уже заявили, что деньги на счетах Фонда есть, и их начали перечислять людям уже 21 ноября. Замминистра соцполитики Олег Коваль сообщил, что «каждый день в ФСС поступает от 60 до 250 млн грн.».

Таким образом, из-за бюрократических проволочек сложилась абсурдная ситуация: денег хватает с избытком, но выплатить их нельзя, потому что чиновники просчитались.

Нет листка — нет денег

Но вопрос с финансовым обеспечением больничных на этом не закрылся. Украинцев ждала очередная напасть. В медучреждениях закончились бланки листков нетрудоспособности. Есть случаи и в Одессе: в ряде городских поликлиник семейные врачи предупреждают, что выписать больничный лист сейчас затруднительно — бланков в больнице нет.

В данный момент медики вынуждены выдавать справку с диагнозом, на которую ставят свою подпись и печать. Однако, такая справка не поможет работнику получить причитающиеся выплаты по больничному. Единственным основанием для выплаты пособия является листок нетрудоспособности.

В пресс-службе министерства охраны здоровья утверждают, что проблем нет, а если где-то бланки отсутствуют, то ответственны за это местные департаменты здравоохранения. По информации главного внештатного специалиста по семейной медицине департамента здравоохранения Одесского горсовета, у нас такой проблемы нет. Больничные листы выдаются в штатном режиме во всех одесских поликлиниках и амбулаториях.

Что делать, если больничный не выдают?

На сайте Минздрава сообщают, что провели тендер на печать бланков о нетрудоспособности. И до конца 2019 года они появятся во всех регионах. Поэтому, если вам выдали справку вместо листа нетрудоспособности, нужно будет обменять ее на нужный документ. Только после этого предприятия и Фонд социального страхования смогут оплатить дни, проеденные на больничном.

– Держите связь со своим лечащим врачом, он скажет, когда бланки будут, и вам обменяют справку на настоящий лист нетрудоспособности. Сейчас вам эту справку дают, чтобы у вас на работе знали, что вы не гуляли, а действительно болели. Такая ситуация, к сожалению, по всей Украине, – пояснили на горячей линии Минздрава.

Справка «ОЖ»

По общеобязательному государственному социальному страхованию из-за временной потерей трудоспособности предоставляются следующие виды материального обеспечения в связи с:

· уходом за больным ребенком;

· болезнью;

· беременностью и родами;

· погребением;

· травмами на производстве и реабилитационным лечением.

Как оплачивается больничный?

Больничный оплачивается в зависимости от страхового стажа гражданина:

· до трех лет – 50% от среднего заработка;

· от трех до пяти лет – 60% от среднего заработка;

· от пяти до восьми лет – 70% от среднего заработка;

· от восьми лет – 100% среднего заработка;

Кроме того, 100% компенсации предусмотрены отдельным группам лиц:

· пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС;

· жертвам нацистских преследований;

· участникам АТО, боевых действий, ветеранам войны;

· донорам крови.

Фото: 1obl.ru

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

★У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!