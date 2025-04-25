Его содержание стало известно американскому информагентству “Рейтерс”. Агентство сообщает, что этот пакет предложений по прекращению войны России против Украины был представлен европейским и украинским чиновникам спецпредставителем США Стивом Виткоффом на переговорах в Париже 17 апреля.
Публикуем текст документа без изменений.
Обзор: Настоящие условия представляют собой окончательное предложение Соединенных Штатов обеим сторонам.
Прекращение огня
- Постоянное прекращение огня
- Обе стороны немедленно приступают к переговорам по технической реализации.
Гарантия безопасности Украины
- Украина получает надежные гарантии безопасности
- Государства-гаранты будут представлять собой специальную группу европейских государств и желающих неевропейских государств.
- Украина не будет стремиться вступить в НАТО
- Украина может стремиться к членству в ЕС
Территория
- США де-юре признают контроль России над Крымом
- США фактически признали контроль России над Луганском
- США фактически признали контролируемые Россией части Запорожья, Донецка и Херсона
- Украина возвращает себе территорию в Харьковской области
- Украина восстанавливает контроль над Запорожской АЭС через контроль и управление станцией со стороны США, при этом электроэнергия распределяется между обеими сторонами, а также над Каховской ГЭС.
- Украина имеет беспрепятственный проход по Днепру и контроль над Кинбурнской косой
Экономика
- США и Украина реализуют экономическое сотрудничество/соглашение о полезных ископаемых
- Украина будет полностью восстановлена и получит финансовую компенсацию
- Санкции против России, введенные в результате этого конфликта с 2014 года, будут сняты.
- Экономическое сотрудничество США и России в сфере энергетики и других промышленных секторов
Реакция Украины на план Трампа
По словам спикера Министерства иностранных дел Украины Георгия Тихого:
- Украина не признает Крым, как и другие части своей территории российскими.
- Украина не согласится на ограничение своих Вооруженных сил и оборонной промышленности, либо же военной помощи от партнеров.
- Украина не примет вето на свое участие в альянсах и союзах.
Ранее “Одесская Жизнь” подробно рассказывала, как сорвалось подписание этого документа.
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