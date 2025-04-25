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Его содержание стало известно американскому информагентству “Рейтерс”. Агентство сообщает, что этот пакет предложений по прекращению войны России против Украины был представлен европейским и украинским чиновникам спецпредставителем США Стивом Виткоффом на переговорах в Париже 17 апреля.

Публикуем текст документа без изменений.

Обзор: Настоящие условия представляют собой окончательное предложение Соединенных Штатов обеим сторонам.

Прекращение огня

  • Постоянное прекращение огня
  • Обе стороны немедленно приступают к переговорам по технической реализации.

Гарантия безопасности Украины

  • Украина получает надежные гарантии безопасности
  • Государства-гаранты будут представлять собой специальную группу европейских государств и желающих неевропейских государств.
  • Украина не будет стремиться вступить в НАТО
  • Украина может стремиться к членству в ЕС

Территория

  • США де-юре признают контроль России над Крымом
  • США фактически признали контроль России над Луганском
  • США фактически признали контролируемые Россией части Запорожья, Донецка и Херсона
  • Украина возвращает себе территорию в Харьковской области
  • Украина восстанавливает контроль над Запорожской АЭС через контроль и управление станцией со стороны США, при этом электроэнергия распределяется между обеими сторонами, а также над Каховской ГЭС.
  • Украина имеет беспрепятственный проход по Днепру и контроль над Кинбурнской косой

Экономика

  • США и Украина реализуют экономическое сотрудничество/соглашение о полезных ископаемых
  • Украина будет полностью восстановлена ​​и получит финансовую компенсацию
  • Санкции против России, введенные в результате этого конфликта с 2014 года, будут сняты.
  • Экономическое сотрудничество США и России в сфере энергетики и других промышленных секторов

Реакция Украины на план Трампа 

По словам спикера Министерства иностранных дел Украины Георгия Тихого:

  • Украина не признает Крым, как и другие части своей территории российскими. 
  • Украина не согласится на ограничение своих Вооруженных сил и оборонной промышленности, либо же военной помощи от партнеров. 
  • Украина не примет вето на свое участие в альянсах и союзах.

Ранее “Одесская Жизнь” подробно рассказывала, как сорвалось подписание этого документа.

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