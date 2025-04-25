Обследование началось с проверки трамвайных маршрутов №11, 13, 17, 18, 5, 10 и 28. В течение ревизии оценивали состояние платформ, подходы к остановкам и удобство для пассажиров, в том числе лиц с ограниченными возможностями. После этого планируется проверка еще нескольких маршрутов, среди которых №21, 15 и 12.

Представители совета собрали все необходимые данные, замечания и рекомендации, которые будут вынесены на следующее заседание для рассмотрения. На его основе будет запущен механизм изменений, направленных на улучшение доступности трамвайного сообщения в Одессе.

Мониторинг проводится в рамках проекта «Безбарьерные маршруты», который реализуется в сотрудничестве с Министерством развития громад и территорий Украины. Проект имеет целью создание комфортной и доступной среды для всех жителей города.

Ранее мы сообщали, что одесский городской транспорт стал еще доступнее для маломобильных людей.Также мы сообщали о том, что в Одессе разрабатывают новое приложение для отслеживания городского транспорта