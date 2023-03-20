В честь кого названа улица Святослава Рихтера

Улица Святослава Рихтера находится в Малиновском районе Одессы и тянется от площади Бориса Деревянко до Овидиопольской дороги. До 2016 года улица носила имя Щорса, но в рамках декоммунизации, была переименована. Это был виртуозный пианист, один из лучших музыкантов прошлого века, который оставил глубокий след в музыкальном прошлом нашего города.

Святослав Рихтер родился 20 марта 1915 в Житомире, в семье пианиста, преподавателя Одесской консерватории и органиста Одесской евангелической лютеранской церкви святого Павла Теофила Рихтера.

Детство и становление Рихтера

В 1916 году семья переехала в Одессу, где Святослав стал учиться игре на фортепиано, и первым его учителем и примером стал отец, который окончил Венскую академию музыки. При этом мальчик мало занимался стандартной программой обучения — гаммами и этюдами, а первым произведением, которое он сыграл, стал ноктюрн Шопена. Несмотря на очевидные исполнительские успехи, мальчик мечтал стать не музыкантом, а дирижером.

Читайте также: Улица Композитора Вербицкого: 115 лет автору гимна Украины

Уже в 15 лет он стал работать концертмейстером в Доме моряка, а немного позже перешел в Одесскую филармонию. В 19 лет Рихтер дал первый сольный концерт, в это же время ему предложили должность концертмейстера в Одесском оперном театре.

Отчисление Рихтера из московской консерватории

Дирижером Рихтер так и не стал, зато поступил в московскую консерваторию. Проучился он там недолго — всего несколько месяцев, так как хотел изучать только музыкальные дисциплины, отказавшись проходить общеобразовательные предметы. Рихтера отчислили и он уехал обратно в Одессу. Однако московский преподаватель пианист Генрих Нейгауз настоял, чтобы его студент был восстановлен в консерватории. Кстати, Нейгауз, когда впервые услышал игру Рихтера, воскликнул: «По-моему, он гениален!».

В 1937 году отец Рихтера был арестован и в августе 1941 года был расстрелян. Мать, опасаясь преследований со стороны властей, уехала из Одессы вместе с отступавшими немецкими войсками и поселилась в Германии. Станислав Рихтер многие годы считал ее погибшей.

Рихтеру было запрещено покидать СССР

После войны Рихтер стал известен не только в своей стране, но и в странах Восточной Европы. А вот выезд на гастроли на Запад ему очень долго запрещали, так как он дружил с композитором Сергеем Прокофьевым и поэтом Борисом Пастернаком, которые находились в опале. В годы негласного запрета пианист часто играл произведения Прокофьева, и тот посвятил Рихтеру свою Девятую сонату.

Читайте также: Кто такой Петр Разумовский, в честь кого названа улица в Одессе

Гастроли, «Грэмми» и мировая слава

Когда рухнула советская власть Рихтер, стал гастролировать в западных странах. Первые же его гастроли в Америке стали сенсацией, позже музыкант получил премию «Грэмми», став первым советским пианистом, получившим эту награду.

Большую часть времени Рихтер проводил в Париже, в Россию он вернулся только перед смертью. Умер музыкант 6 июля 1997 года от сердечного приступа и похоронен на Новодевичьем кладбище.

Кроме улицы, которая носит имя Святослава Рихтера, в Одессе в 2015 году на Аллее Звезд была открыта именная звезда пианиста.

Источники: odessa-memory.info, Википедия.

Читайте также: