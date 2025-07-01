На фронте погиб командир 110-й мехбригады Сергей Захаревич – выпускник Одесского института Сухопутных войск

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Сегодня, 1 июля 2025, на войне погиб командир 110-й отдельной механизированной бригады полковник Сергей Захаревич;

Сергей Захаревич – выпускник Одесского института Сухопутных войск. Командиром 110-й отдельной механизированной бригады был назначен феврале 2025 года;

Офицер Сергей Захаревич был награжден орденами Богдана Хмельницкого II и III степени.

Об этом сообщил бригадный генерал Сергей Собко.

«Сегодня погиб воин, сын, муж, отец троих детей, мой друг – Сергей Захаревич… Ты был лучшим из нас, когда мы учились, самым талантливым. Был лучшим и потом, когда уже стали офицерами… Ты говорил, что удача изменчива, она тебе изменяла часто, давала много испытаний, но ты никогда не ломался, двигался вперед несмотря ни на что. Твой юмор и позитивный настрой всегда поддерживал всех, заряжал. Спасибо тебе за все», – написал он у себя в Facebook.

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По информации из открытых источников, Сергей Захаревич – выпускник Одесского института Сухопутных войск. После вуза получил в подчинение взвод разведывательной роты в 30-й отдельной механизированной бригаде. С 2010 года был командиром разведывательной роты 1-й танковой бригады, а в феврале 2025 года назначен командиром 110-й отдельной механизированной бригады. До назначения на эту должность служил заместителем командира 33-й механизированной бригады.

В 2015 году Сергей Захаревич был награжден орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени, в июле 2022-го – орденом Богдана Хмельницкого ІІ степени.

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