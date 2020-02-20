Какие иностранные языки можно выучить в Одессе?

Do you speak English? A на каких языках вы ещё говорите? Сегодня знать один иностранный — недостаточно. Мультилингвальность стала скорее необходимостью, чем просто модной тенденцией. Этого требуют работодатели, без свободного общения на нескольких языках невозможно установить доверие с деловыми партнерами.

Говорим не по-английски

«Одесская жизнь» подготовила для читателей своеобразный «гид-путеводитель» по лучшим языковым школам и курсам города, где можно выучить самые мелодичные, самые необходимые для успешной карьеры языки.

Изучаем польский!

Школа польского языка «ALICJA»

Красивый и необычный польский язык становится в Украине всё более популярным. Ведь польский – язык наших ближайших соседей. Он нужен, если есть планы учиться в польском ВУЗ-е, работать в польской кампании или получить Карту поляка. И потом, польский – это всегда очень интересно!

Школа польского языка «Alicja» — лучший выбор для тех, кто только планирует или уже изучает язык!

«Alicja» — это специализированная языковая школа, и этим все сказано. Восемь лучших преподавателей каждый день стараются для Вас: составляют программы новых курсов, интересные авторские упражнения, ведут уроки и разговорные клубы.

Специализация позволяет сосредоточиться только на польском языке, что повышает качество обучения во много раз!

Малокомплектные группы, индивидуальный подход к каждому, дружеская атмосфера в аудитории и авторская, эффективная учебная программа помогают сделать каждое занятие интересным и результативным.

Кто преподает? Преподаватели школы — специалисты с высшим филологическим или педагогическим образованием. Педагоги также имеют сертификаты Польской государственной комиссии подтверждения знаний польского как иностранного – на уровне С2, то есть на уровне носителей языка. В коллективе есть даже кандидаты филологических и педагогических наук.

Что ещё интересного предлагают? Разговорные клубы – это то, с чего гости часто начинают знакомство со школой. Темы обсуждений здесь самые разные и заинтересуют каждого!

Если Вы только начинаете изучать польский язык – посетите бесплатное пробное занятие.

Если уже имеете определенный уровень – напишите тест и присоединяйтесь! Тест, кстати, тоже бесплатный. Кстати, если Вы успешно справитесь с заданием, то получите интересный дополнительный бонус – 50% скидку на первый месяц обучения.

В стоимость любого курса входит:

Учебник для занятий и другие материалы,

два бесплатных индивидуальных занятия в месяц на случай пропуска основного по уважительной причине,

система он-лайн поддержки,

разговорные клубы,

библиотека с богатым учебным фондом.

В прошлом году школа польского языка «Alicja» отметила свое 7-летие. Более 1200 выпускников Alicji нашли работу, для которой нужны знания польского или учатся в престижных европейских вузах.

А дружный коллектив школы уже семь лет занимается любимым делом. И гордится тем, что «Alicja» – это не просто школа. Это дружная семья, где Вам всегда помогут, научат, где Вас всегда приободрят. Где Вас всегда ждут!

Возрастные группы: от 14 и старше, детские группы 6 – 8 лет, 10 –12 лет.

от 14 и старше, детские группы 6 – 8 лет, 10 –12 лет. В групп е: до 8 человек.

е: до 8 человек. Индивидуальное/дистанционное обучение : есть on-line курсы, индивидуальное обучение.

: есть on-line курсы, индивидуальное обучение. Стоимость: курс « Летний супер-интенсив » – от 62 грн/час, индивидуальные занятия – до 250 грн/час.

курс « » – от 62 грн/час, до 250 грн/час. Специальные предложения: бесплатное пробное занятие, тестирование, скидки.

бесплатное пробное занятие, тестирование, скидки. Возможность сдачи международных экзаменов: подготовка к сдаче Egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego. Сдав его Вы получите самый престижный польский государственный сертификат!

подготовка к сдаче Egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego. Сдав его Вы получите самый престижный польский государственный сертификат! Сайт: alicja.od.ua Facebook Инстаграмм

Адрес: есть два филиала, ул. Екатерининская, 5, оф. 1 (Центр); Люстдорфская дорога, 140А, БЦ «Вузовский», 7-й этаж, каб. 2716 (Таирово).

есть два филиала, ул. Екатерининская, 5, оф. 1 (Центр); Люстдорфская дорога, 140А, БЦ «Вузовский», 7-й этаж, каб. 2716 (Таирово). Телефоны: +38 098 22 141 22, +38 063 602 52 20.

Возможные варианты оплаты:

за весь курс (тогда получаете подарок),

за полкурса,

помесячно.

Актуальные цены на каждый курс можно увидеть тут: http://alicja.od.ua/courses

Для учеников действует система лояльности. Узнайте о ней подробнее, перезвонив секретарю языковой школы.

Изучаем китайский!

Образовательно-культурный центр «ИНСТИТУТ КОНФУЦИЯ» Университета Ушинского

Китай занимает лидирующие позиции во многих сферах нашей жизни: экономической, социальной, научной, образовательной. Поэтому знание языка Поднебесной – это возможность всегда быть конкурентоспособным на мировом рынке труда.

Уже сейчас число изучающих китайский язык превысило в мире 30 миллионов человек. Его преподают в более чем 2,5 тысячах ВУЗах мира. Большой популярностью пользуются китайская философия, медицина, другие науки.

ОКЦ «Институт Конфуция» Университета Ушинского – прекрасная платформа для профессионального обучения этому необычному языку в Одессе.

Студенты совершенствуют здесь свои знания по всем направлениям:

лексика и грамматика китайского языка;

развитие речевых навыков в аудировании, говорении, чтении и письме;

формирование коммуникативных способностей и фоновых знаний о культуре, истории и философии Китая.

Занятия разработаны как для тех, кто только начинает изучать язык, так и для тех, кто владеет китайским на продвинутом уровне. Наряду с общением с носителями языка на занятиях по китайскому языку используют мультимедиа.

Что ещё интересного предлагают? На базе института можно пройти повышение квалификации по специальности «Учитель/преподаватель китайского языка как иностранного».

А можно подтвердить высокие знания китайского, сдав международные экзамены НSК, HSКК или YCT («Детский YCT»). Кстати, «Институт Конфуция» – единственный центр по проведению международного экзамена НSК /НSКК/УСТ в Южном регионе.

Кроме углубленного изучения языка, здесь можно полностью погрузиться в прекрасную культуру этой древней цивилизации: изучить основы каллиграфии, гимнастики тайцзицюань, у-шу, китайских оздоровительных практик.

Кто преподает? Занятия ведут носители языка, направленные с Главного Управления Институтов Конфуция /Ханьбань.

О высоком уровне и качестве преподавания говорит также то, что именно «Институт Конфуция» проводит подготовку к обучению в высших учебных заведениях КНР.

А обучение по языковым программам «Института Конфуция» дает возможность в дальнейшем участвовать в летнем и зимнем языковых лагерях и долгосрочных стипендиальных программах в Китае.

Возрастные группы: от 14 до 60 лет.

от 14 до 60 лет. В группе : 5—12 человек.

: 5—12 человек. Индивидуальное/дистанционное обучение: только групповые занятия.

только групповые занятия. Стоимость: 1100 грн. за месяц.

1100 грн. за месяц. Специальные предложения: 4 бесплатных пробных занятия, консультации, тестирование, интервью.

4 бесплатных пробных занятия, консультации, тестирование, интервью. Возможность сдачи международных экзаменов: Единственный центр по проведению международного экзамена НSК /НSКК/УСТ в Южном регионе.

Единственный центр по проведению международного экзамена НSК /НSКК/УСТ в Южном регионе. Сайт : confucius-pdpu.com.ua Facebook

Адрес: г. Одесса, ул. Еврейская, 25.

г. Одесса, ул. Еврейская, 25. Телефоны: +38 097 888 32 86, +38 093 142 23 23.

Изучаем турецкий!

Курсы турецкого языка «KARADENIZ»

Деловые и культурные связи между Турцией и Украиной имеют большую историю и продолжают развиваться. Особенно теплые взаимоотношения сложились у Турции с Одессой. Стамбул и Одесса — города побратимы, здесь издавна складываются торговые, деловые и родственные связи. Поэтому турецкий язык в Украине, и особенно в Одессе, становится все более популярным. Изучив его, вы откроете для себя дополнительные возможности в областях бизнеса, учебы, науки, туризма. Есть еще одна причина учить турецкий. Это то, что вы будете отличаться от других, свободно общаясь на одном из красивейших языков Востока.

Курсы «Karadeniz» — специализированные курсы турецкого языка. Методика преподавания — системная. Она основана на различных учебных программах и разработанных авторских материалах. Здесь можно обучаться как в группах, так и индивидуально с преподавателем.

Что ещё интересного предлагают? Занятия в группах проходят два раза в неделю длительностью по 1.5 часа. Есть возможность формирования групп для разных уровней — группы для уровней А1– А2, В1– В2. Курс занятий для изучающих турецкий язык с нуля длится около 5 – 6 месяцев. Это связанно со спецификой языка. Ведь он считается достаточно необычным, не похожим на европейские языки.

Но демонстрируя хорошую успеваемость, вас наверняка увлечет этот восточный, красивый язык! По окончании курсов выдается диплом.

Кто преподает? Занятия ведет создатель курсов турецкого языка «Karadeniz», опытный педагог – Екатерина Видимская – с 10 летней практикой в университете и на курсах. Она выпускница ОНУ им. Мечникова, кафедры международных отношений. Это единственная кафедра в Одессе, выпускники которой получают диплом, подтверждающий знание турецкого языка в качестве высшего образования. С 2010 года педагог является старшим преподавателем турецкого языка ОНУ им. Мечникова. А ее выпускники успешно учатся в Турции и работают переводчиками. Педагог регулярно повышает свой уровень квалификации. Курсы турецкого языка «Karadeniz» работают в Одессе уже более пяти лет. Эффективная методика и интерес к языку привлекает сюда все больше студентов — на курсах открывается уже 17-я группа. Кстати, индивидуальные занятия на курсах проходят по удобному графику, который лично обсуждается!

Возрастные группы: школьники, студенты, взрослые.

школьники, студенты, взрослые. В группе : максимум 6 человек.

: максимум 6 человек. Индивидуальное/дистанционное обучение: возможно индивидуальное обучение; дистанционное обучение тоже возможно, но зависит от наличия времени.

возможно индивидуальное обучение; дистанционное обучение тоже возможно, но зависит от наличия времени. Стоимость: групповые занятия 1500 грн./месяц (8 занятий), индивидуальные занятия 350 грн./час (60 мин).

групповые занятия 1500 грн./месяц (8 занятий), индивидуальные занятия 350 грн./час (60 мин). Специальные предложения: первое занятие в группе бесплатное.

первое занятие в группе бесплатное. Возможность сдачи международных экзаменов: есть возможность, проводится индивидуальная подготовка и занятия в группах.

есть возможность, проводится индивидуальная подготовка и занятия в группах. Сайт: страница Facebook

страница Адрес: г. Одесса, ул. Левитана, 103.

г. Одесса, ул. Левитана, 103. Телефоны: +38 093 712 66 62

Изучаем немецкий!

Баден-Вюртембергская языковая школа в Одессе

Баден-Вюртембергская языковая школа в Одессе (штаб-квартира в Штутгарте) — лучший выбор для желающих овладеть навыками немецкой речи и свободно общаться на немецком языке.

В БВ-школе можно учиться по нескольким направлениям – изучать собственно немецкий язык, экономику на немецком, математику на немецком. Занятия проходят практически в гостинной, в очень комфортной, располагающей к глубокому восприятию языка обстановке, в небольших группах – от 3 до 7 человек. Также возможно индивидуальное и дистанционное обучение.

Программа каждого курса включает один час занятий/+ 30 минут тематического общения c носителем языка. Основное направление языковой школы — это живое общение, упор на практику разговорной речи.

Баден-Вюртембергская языковая школа тесно сотрудничает с бессарабскими немцами из Баден-Вюртемберга. Проводит регулярные мероприятия с носителями немецкого языка и культуры, организует поездки на практику по городам в Германию — в Веймар, Лайпциг, Людвигсбург, Штутгарт, Дрезден…

Кто преподает? Преподаватели школы – это педагоги с высшим образованием, они прошли практику в Германии, являются носителями языка, имеют немецкие корни и говорят без акцента.

На занятиях участники языковой школы овладевают немецкой речью, успешно сдают экзамены, учатся с нуля до уровня C1, изучают на немецком языке математику и экономику.

Есть курс «Немецкий язык для студентов», «Немецкий язык для детей и мам». Есть курс английского языка (подготовка к любому уровню экзамена) с носителем языка.

Кроме того, в языковой школе регулярно проходят встречи в «Литературном салоне». Слушатели, ученики, поэты, профессора и гости из Германии встречаются и читают стихи, «кушают чай» и беседуют о творчестве великих поэтов, таких как Гете, Шиллер, Гейне на родном языке и на языке оригинала.

Занятия в детских группах проводятся в игровой форме, где детки получают высококачественное образование, развивают речевые, культурные и социальные навыки.

БВ-школа сотрудничает с университетами и проводит презентации возможностей обучения за рубежом.

В июне 2020 года состоится встреча с бессарабскими немцами, гостями из Германии.

По окончании каждого курса ученики и слушатели БВ-школы ездят в самые живописные уголки Германии на экскурсии на русском и немецком языках, знакомятся с западноевропейской культурой и деятельностью великих мужей Германии. С целью углубленного изучения языка и знакомства с Великой Немецкой культурой, в образовательном смысле Александра Гумбольдта.

Возрастные группы: A1-C1. Группы для взрослых. Детские группы: возраст от 6 до 12 лет.

A1-C1. Группы для взрослых. Детские группы: возраст от 6 до 12 лет. В группе : в группе от 3 до 7 человек.

: в группе от 3 до 7 человек. Индивидуальное/дистанционное обучение: возможно индивидуальное и дистанционное обучение.

возможно индивидуальное и дистанционное обучение. Стоимость: Немецкий язык A1-C1 – 1600 грн./месяц (при длительности занятий 1 час 2 раза в неделю), 2400 грн. (при длительности занятий 1,5 часа 2 раза в неделю). Взрослым после 3-х месяцев — скидка на обучение 10%. После 5-ти месяцев — скидка 15%. Индивидуальные занятия от 300 до 400 грн.

Немецкий язык для детей – 200 грн. в час. (Индивидуальные и групповые занятия в игровой форме. Летний немецкий детский общеобразовательный лагерь)

– 1600 грн./месяц (при длительности занятий 1 час 2 раза в неделю), 2400 грн. (при длительности занятий 1,5 часа 2 раза в неделю). Взрослым после 3-х месяцев — скидка на обучение 10%. После 5-ти месяцев — скидка 15%. Индивидуальные занятия от 300 до 400 грн. – 200 грн. в час. (Индивидуальные и групповые занятия в игровой форме. Летний немецкий детский общеобразовательный лагерь) Специальные предложения: бесплатный пробный урок, консультация.

бесплатный пробный урок, консультация. Возможность сдачи международных экзаменов: да, есть.

да, есть. Сайт: www.bw-sprachschule-odessa.com Facebook

Адрес: г. Одесса, Итальянский бульвар, 1Б, район музкомедии, 25-я Жемчужина

г. Одесса, Итальянский бульвар, 1Б, район музкомедии, 25-я Жемчужина Запись по телефонам: +38 096 654 35 08, Viber/WhatsApp: +38 096 084 02 10.

Текущие курсы:

«B1 – B2 разговорный». Понедельник, среда, 18:30-19:30, 200 грн. в час;

«A1 – A2 разговорный». Понедельник, среда, 19:30-21:00, 300 грн. 1,5 часа.

«A1 – A2 по воскресеньям», 11:00, 200 грн. в час.

«Немецкий язык для детей». Суббота (вечер), воскресенье, 10:00.

Изучаем испанский

в языковой школе Оксаны Мовчан «Clever school»

Темпераментный и эмоциональный, испанский язык влюбляет в себя буквально с первых слов. Так же, как влюбляет в себя с первых нот испанская музыка, погружая нас в мир вечной любви, восторга и теплоты. Изучение испанского приносит огромное моральное удовольствие, ведь этот язык позволяет выплеснуть целую гамму чувств. Он романтичен и соблазнителен. Такой страсти, напора и колорита, присущих испанскому, не встретишь даже в итальянском.

Испанский — это еще и язык бизнеса. Он родной для жителей Испании и еще 18 стран Латинской Америки. Вам знакомы такие названия как Zara, Massimo Dutti, Bershka, Pull and Bear, Stradivarius? Все эти модные бренды принадлежат знаменитой компании Inditex, родина которой – Испания. Так что на собеседовании знание испанского будет несомненным преимуществом.

Курсы испанского языка от языковой школы Оксаны Мовчан «Clever school» – это прекрасная возможность выучить испанский в удобном темпе: два раза в неделю по 1,5 часа.

Помимо того, что вы сразу влюбитесь в этот яркий язык, учить испанский окажется довольно весело и легко. Язык удивит вас забавным звучанием слов, несложным произношением и понятной грамматикой.

Языковая школа Оксаны Мовчан «Clever school» предлагает испанский как для начинающих, так и для всех уровней. Помимо базового курса здесь можно углубленно изучать бизнес-испанский, а также любую другую профессиональную тематику.

Занятия проходят в группах, но можно заниматься индивидуально с преподавателем.

По субботам проходят разговорные клубы для студентов среднего и выше среднего уровней. Разговорные клубы проводятся в небольших группах. Их можно посещать, и не являясь студентом «Clever school». Оплата осуществляется за каждое посещение и составляет 150 грн в час.

Кто преподает? Уроки испанского языка проводит колоритный, харизматичный носитель языка – Эстебан Норонья. Занятия преподаватель ведет преимущественно на испанском с первых же уроков. Это позволяет намного быстрее понимать язык и быстрее заговорить на нем, не боясь языковых барьеров. А вот грамматика объясняется на русском. Хорошее знание русского позволяет педагогу доступно объяснить грамматические и лексические нюансы испанского языка.

Благодаря такой методике уже через несколько занятий слушатели курсов достаточно легко воспринимают на слух речь преподавателя.

Что еще интересного предлагают? Для тех, кто основательно подошел к изучению испанского языка в школе Оксаны Мовчан «Сlever school», существует гибкая система скидок. Для студентов школы создан клуб «Clever village». Это VIP-клуб, который можно назвать семейным, потому что он объединяет не только студентов школы, но также их родственников.

Если вы хотите приобщить к изучению языков самых родных и близких, то клуб «Clever village» именно для Вас! Для обладателей карт клуба и их родственников предусмотрена система скидок и бесплатные мероприятия на основные занятия по всем языкам, которые преподаются в школе — испанскому, английскому, немецкому. Для студента «Clever school» с кортой «Classic» скидка, например, составит 7%, с картой «Premium» – 15%. Скидка для родственников с кортой «Classic» составит 10%, с картой «Premium» – 20%

Возрастные группы: школьники, студенты, взрослые

школьники, студенты, взрослые В группе : На выбор: расширенная группа (9 – 12 чел.), стандартная (6 – 8 чел.), малокомплектная (4 – 5 чел.) или мини-группа (2 – 3 чел.).

: На выбор: расширенная группа (9 12 чел.), стандартная (6 8 чел.), малокомплектная (4 5 чел.) или мини-группа (2 3 чел.). Индивидуальное/дистанционное обучение: он-лайн обучение, индивидуальные занятия, корпоративное обучение для компаний по индивидуально разработанным программам.

он-лайн обучение, индивидуальные занятия, корпоративное обучение для компаний по индивидуально разработанным программам. Стоимость: базовый курс – от 1500 грн./месяц; индивидуальные занятия — 400 грн/час.

базовый курс – от 1500 грн./месяц; индивидуальные занятия — 400 грн/час. Специальные предложения: бесплатное тестирование, он-лайн тестирование, skype- тестирование, бесплатное пробное занятие

бесплатное тестирование, он-лайн тестирование, skype- тестирование, бесплатное пробное занятие Возможность сдачи международных экзаменов: есть подготовка

есть подготовка Сайт: cleverschool.com.ua Facebook Твиттер https://www.youtube.com/channel/UCFEn69C3_Nvl_ZzyxunpBWA

https://www.youtube.com/channel/UCFEn69C3_Nvl_ZzyxunpBWA Адрес: г. Одесса, ул. Екатерининская, 17.

г. Одесса, ул. Екатерининская, 17. Телефон: +38 097 188 94 94 (viber)

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