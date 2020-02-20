В Одессе ЖКС оштрафовали на миллион гривен из-за неоформленных сотрудников

В ЖКС “Черемушки” десять сотрудников, которые убирали и комплексно обслуживали территорию, работали без официального оформления.
В итоге инспекторы управления Гоструда уличили организацию в нарушениях и обратились к правоохранителям. Подозрение предъявили уже бывшему директору ЖКС.
Его заподозрили в служебной халатности, передает usionline.com со ссылкой на областную прокуратуру. Относительно экс-чиновника открыли уголовное производство.
ЖКС по вине бывшего директора оштрафовали на миллион гривен. Деньги уже списали со счета коммунального учреждения.
Фото: zaodessu.com.ua
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