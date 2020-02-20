В Одессе ЖКС оштрафовали на миллион гривен из-за неоформленных сотрудников

В холодное время года каждый из нас рискует стать заложником вирусных или инфекционных заболеваний. И как ни странно, дом, в котором мы живем, также может быть источником опасности. Но не стоит пугаться. Уберечься от бактерий, гриппа или ОРВИ можно не только правильным питанием и приемом витаминов, но и регулярной уборкой в собственном доме. А вот как сделать противоинфекционную уборку, чтобы обезопасить свое здоровье, читайте в этом материале.

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