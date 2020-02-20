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Новости Одессы и Одесской области

Закон – не помеха: на Черемушках в Одессе накрыли подпольное казино (фото, видео)

Закон – не помеха: на Черемушках в Одессе накрыли подпольное казино (фото, видео)

Как показывает практика, закон не стал помехой одесским владельцам игорных заведений.

На днях очередное подпольное казино обнаружили на улице Академика Филатова.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области.

Так, кто-то из участковых узнал о том, что казино впускает посетителей через “черный вход”. В итоге удалось застать сотрудников и клиентуру врасплох.

Когда нагрянула полиция, азартные игры были в самом разгаре.

Правоохранители опросили присутствующих. У заведения конфисковали 13 системных блоков, которые предназначались для доступа к онлайн-играм.

Казино закрыли. По факту правонарушения открыто уголовное производство. Посетителей могут оштрафовать.

Фото, видео: ГУНП в Одесской области

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