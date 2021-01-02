Как ухаживать за вещами из экокожи

Сегодня изделия из экокожи пользуются огромной популярностью. Этот материал уже долгое время в моде – он практичный и недорогой. Из него шьют не только одежду, но и сумки, обувь и другие необходимые в быту вещи.
Правила ухода за экокожей:
- регулярно очищайте поверхность ткани или изделия мягкой тканью;
- появившиеся пятна удаляйте только поролоновой губкой или куском фланели, избегая использования щеток;
- подбирайте чистящие средства, не содержащие абразивных частиц и агрессивных компонентов типа хлора, ацетона или спирта;
- в процессе удаления грязи протирайте материал легкими движениями, не прилагая больших механических усилий;
- используйте специальные средства для защиты материала от влаги, предотвращения трещин и придания ему мягкости и блеска – их
можно приобрести в магазинах бытовой химии (цена от 30 гривен);
- оберегайте изделия из экокожи от прямых солнечных лучей и не сушите их на батарее.
Как постирать экокожу
Стирать экокожу желательно руками или в стиральной машинке на «ручном» режиме.
Если это ручная стирка, тогда соблюдайте несколько правил:
Правило №1
Налейте в таз теплую воду, температура которой не превышает 30 градусов.
Правило №2
Добавьте средство для стирки (можно также моющее средство для посуды) и дождитесь его полного растворения. Для экокожи лучше выбирать гели, поскольку компоненты сухих составов хуже выполаскиваются и оставляют белые разводы.
Правило №3
Поместите изделие в мыльный раствор и сразу же постирайте. Замачивать вещи из искусственной кожи категорически запрещено.
Правило №4
После удаления пятен и грязи тщательно прополощите вещь в теплой воде. Если вы планируете положить изделие в стиральную машинку, тогда учтите следующее:
- используйте кондиционер для белья, чтобы смягчить материал;
- стирайте изделие в деликатном режиме с температурой не выше 30 градусов;
- отключайте функцию отжима.
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