Как ухаживать за вещами из экокожи

Сегодня изделия из экокожи пользуются огромной популярностью. Этот материал уже долгое время в моде – он практичный и недорогой. Из него шьют не только одежду, но и сумки, обувь и другие необходимые в быту вещи.

Правила ухода за экокожей:

регулярно очищайте поверхность ткани или изделия мягкой тканью;

появившиеся пятна удаляйте только поролоновой губкой или куском фланели, избегая использования щеток;

подбирайте чистящие средства, не содержащие абразивных частиц и агрессивных компонентов типа хлора, ацетона или спирта;

в процессе удаления грязи протирайте материал легкими движениями, не прилагая больших механических усилий;

используйте специальные средства для защиты материала от влаги, предотвращения трещин и придания ему мягкости и блеска – их

можно приобрести в магазинах бытовой химии (цена от 30 гривен);

можно приобрести в магазинах бытовой химии (цена от 30 гривен); оберегайте изделия из экокожи от прямых солнечных лучей и не сушите их на батарее.

Как постирать экокожу

Стирать экокожу желательно руками или в стиральной машинке на «ручном» режиме.

Если это ручная стирка, тогда соблюдайте несколько правил:

Правило №1

Налейте в таз теплую воду, температура которой не превышает 30 градусов.

Правило №2

Добавьте средство для стирки (можно также моющее средство для посуды) и дождитесь его полного растворения. Для экокожи лучше выбирать гели, поскольку компоненты сухих составов хуже выполаскиваются и оставляют белые разводы.

Правило №3

Поместите изделие в мыльный раствор и сразу же постирайте. Замачивать вещи из искусственной кожи категорически запрещено.

Правило №4

После удаления пятен и грязи тщательно прополощите вещь в теплой воде. Если вы планируете положить изделие в стиральную машинку, тогда учтите следующее:

используйте кондиционер для белья, чтобы смягчить материал;

стирайте изделие в деликатном режиме с температурой не выше 30 градусов;

отключайте функцию отжима.

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