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Как постирать и почистить зонт в домашних условиях?

Как постирать и почистить зонт в домашних условиях?

Делимся с вами секретом, как ухаживать за зонтом в домашних условиях, чтобы этот аксессуар прослужил долго и не потерял своего вида.

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Как правильно постирать зонтик

Для того чтобы избавиться от пятен на ткани, ни в коем случае не следует закидывать зонт в стиральную машину. Стирать его нужно руками:

  • замочите зонт в теплой воде на 20-30 минут с небольшим количеством порошка;
  • протрите мягкой губкой ткань, особенно уделите внимание местам сгибов;
  • раскройте зонт и ополосните его под душем.

Как просушить зонт

Сушка зонта не менее важный этап в уходе за этим аксессуаром. Перед высыханием изделия его обязательно необходимо встряхнуть. Сушить зонт нужно в раскрытом состоянии, так как крепления между спицами (клепки) обычно выполнены из обычной стали, которая при соприкосновении с водой может поржаветь. После того как изделие полностью высохнет, аккуратно сложите его и наденьте чехол.

Сухая чистка зонта

Если стирка не помогает избавиться от пятен на ткани, то можно протереть грязные места раствором нашатырного спирта, полстакана которого разводят в 1 литре воды. С той же целью используют и раствор уксуса с водой, смешанного в пропорции 50 на 50. Не менее эффективными считаются следующие способы чистки зонтов:

  • протирание загрязненных мест при помощи губки, смоченной в чистом спирте;
  • протирание всей поверхности ткани губкой, смоченной в уксусном растворе (две столовые ложки на 1 литр воды);
  • черный зонт можно очистить при помощи щетки и отвара крепкого чая;
  • ржавые пятна отлично удаляются благодаря лимонной кислоте или лимонному соку;
  • обычную пыль с зонта можно удалить, используя мягкую густую щеточку.

Ранее мы публиковали: Как почистить мягкую мебель и ковры: самому или довериться специалистам?

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