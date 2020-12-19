Делимся с вами секретом, как ухаживать за зонтом в домашних условиях, чтобы этот аксессуар прослужил долго и не потерял своего вида.
Как правильно постирать зонтик
Для того чтобы избавиться от пятен на ткани, ни в коем случае не следует закидывать зонт в стиральную машину. Стирать его нужно руками:
- замочите зонт в теплой воде на 20-30 минут с небольшим количеством порошка;
- протрите мягкой губкой ткань, особенно уделите внимание местам сгибов;
- раскройте зонт и ополосните его под душем.
Как просушить зонт
Сушка зонта не менее важный этап в уходе за этим аксессуаром. Перед высыханием изделия его обязательно необходимо встряхнуть. Сушить зонт нужно в раскрытом состоянии, так как крепления между спицами (клепки) обычно выполнены из обычной стали, которая при соприкосновении с водой может поржаветь. После того как изделие полностью высохнет, аккуратно сложите его и наденьте чехол.
Сухая чистка зонта
Если стирка не помогает избавиться от пятен на ткани, то можно протереть грязные места раствором нашатырного спирта, полстакана которого разводят в 1 литре воды. С той же целью используют и раствор уксуса с водой, смешанного в пропорции 50 на 50. Не менее эффективными считаются следующие способы чистки зонтов:
- протирание загрязненных мест при помощи губки, смоченной в чистом спирте;
- протирание всей поверхности ткани губкой, смоченной в уксусном растворе (две столовые ложки на 1 литр воды);
- черный зонт можно очистить при помощи щетки и отвара крепкого чая;
- ржавые пятна отлично удаляются благодаря лимонной кислоте или лимонному соку;
- обычную пыль с зонта можно удалить, используя мягкую густую щеточку.
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