Праздник дома: что посмотреть на новогодних выходных?

Многие одесситы любят проводить первые дни нового года в кругу семьи за просмотром любимых фильмов. Мы подготовили для вас подборку кинофильмов, которые можно посмотреть в праздничные дни. И это не «Ирония судьбы, или С легким паром»!
Рождественская сказка
Год: 2008
Жанр: мелодрама
В ролях: Катрин Денев, Жан-Пол Рассиллон, Анн Консиньи
Жюнона и Абель – пожилая супружеская пара, которая готовится к семейному празднику. В первые за шесть лет их дети должны собраться под крышей отчего дома все вместе. Но за такой большой период времени в жизни их детей произошло столько перемен, что эта встреча окажется переломным моментом каждого.
Реальная Любовь
Год: 2003
Жанр: драма
В ролях: Хью Грант, Кира Найтли, Лиам Нисон, Колин Ферт
Действие фильма происходит в канун Нового года. Герои фильма влюблены и уповают на любовь, они смеются и плачут: замужняя женщина, невеста, подростки, пожилые люди и даже премьер-министр и стареющий популярный певец – все они в поисках своей настоящей любви.
Приключения S Николая
Год: 2018
Жанр: приключения, комедия
В ролях: Василий Вирастюк, Маша Ефросинина, Максим Лучак
Однажды их родители Полины и Артема уезжают по делам и дети остаются одни в сельском доме в Карпатах. В этот момент к ним в дом врывается вор, переодетый в костюм святого Николая. Чтобы отбиться от преступника, Артему и Полине приходится полагаться только на свою смелость, находчивость и, конечно же, на новогоднее чудо.
Теперь я буду любить только тебя
Год: 2015
Жанр: мелодрама
В ролях: Ольга Сумская, Богдан Бенюк, Виктория Варлей
Фильм рассказывает о модном рестораторе по имени Мишель. Буквально в каждом деле, за которое он берется, ему сопутствует удача. Но как-то раз под Рождество от Мишеля уходит супруга. Но, может быть, все, что происходит в жизни – это к лучшему?
Зимний сон
Год: 2010
Жанр: драма
В ролях: Андрей Чернышов, Лариса Удовиченко, Ольга Орлова
Сотрудница свадебного салона уже долгое время тайно влюблена в своего начальника. Однако он не замечает знаков внимания своей подчиненной и собирается жениться на другой. Чтобы воплотить свою мечту, девушке остается надеяться только на новогоднее чудо.
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