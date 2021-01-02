Праздник дома: что посмотреть на новогодних выходных?

Многие одесситы любят проводить первые дни нового года в кругу семьи за просмотром любимых фильмов. Мы подготовили для вас подборку кинофильмов, которые можно посмотреть в праздничные дни. И это не «Ирония судьбы, или С легким паром»!

Рождественская сказка

Год: 2008

Жанр: мелодрама

В ролях: Катрин Денев, Жан-Пол Рассиллон, Анн Консиньи

Жюнона и Абель – пожилая супружеская пара, которая готовится к семейному празднику. В первые за шесть лет их дети должны собраться под крышей отчего дома все вместе. Но за такой большой период времени в жизни их детей произошло столько перемен, что эта встреча окажется переломным моментом каждого.

Реальная Любовь

Год: 2003

Жанр: драма

В ролях: Хью Грант, Кира Найтли, Лиам Нисон, Колин Ферт

Действие фильма происходит в канун Нового года. Герои фильма влюблены и уповают на любовь, они смеются и плачут: замужняя женщина, невеста, подростки, пожилые люди и даже премьер-министр и стареющий популярный певец – все они в поисках своей настоящей любви.

Приключения S Николая

Год: 2018

Жанр: приключения, комедия

В ролях: Василий Вирастюк, Маша Ефросинина, Максим Лучак

Однажды их родители Полины и Артема уезжают по делам и дети остаются одни в сельском доме в Карпатах. В этот момент к ним в дом врывается вор, переодетый в костюм святого Николая. Чтобы отбиться от преступника, Артему и Полине приходится полагаться только на свою смелость, находчивость и, конечно же, на новогоднее чудо.

Теперь я буду любить только тебя

Год: 2015

Жанр: мелодрама

В ролях: Ольга Сумская, Богдан Бенюк, Виктория Варлей

Фильм рассказывает о модном рестораторе по имени Мишель. Буквально в каждом деле, за которое он берется, ему сопутствует удача. Но как-то раз под Рождество от Мишеля уходит супруга. Но, может быть, все, что происходит в жизни – это к лучшему?

Зимний сон

Год: 2010

Жанр: драма

В ролях: Андрей Чернышов, Лариса Удовиченко, Ольга Орлова

Сотрудница свадебного салона уже долгое время тайно влюблена в своего начальника. Однако он не замечает знаков внимания своей подчиненной и собирается жениться на другой. Чтобы воплотить свою мечту, девушке остается надеяться только на новогоднее чудо.

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