Какие кредиты самые выгодные? Отвечает ли жена за кредит мужа? Могут ли коллекторы названивать по долгам родственников и знакомых? Что не так с микрокредитами?

«Одесская жизнь» отвечает на ваши вопросы.

Какие кредиты самые выгодные для людей?

Хороший вопрос. Но что значит выгодные? Если мы говорим о низких процентах, то это одна ситуация, а если о низких штрафах за просрочку, то это уже другая история. Вряд ли можно найти банк или финансовую организацию, где и процент низкий и штрафы невелики. Нужно внимательно смотреть все условия и решать, что же выгодно именно для вас.

Кредиты бывают разные, они зависят от целей, которые вы хотите достичь:

на потребительские нужды

инвестиционные кредиты

нецелевые займы

Более подробно о том, чем отличаются кредиты, читайте в нашем материале: Какие бывают кредиты?

Это правда, что микрокредиты и быстрые займы через интернет все с подвохом?

Здесь скорее не подвох, а обыкновенная человеческая невнимательность. Когда вы видите рекламу в интернете, где предлагают оформить кредит за 5 минут под 1%, то не спешите радоваться.

Проценты по кредиту только на первый взгляд кажутся небольшими. Но 1% это дневная ставка, а не годовая. Если вы берете кредит на 30 дней, то набежит 30%. А в случае просрочки хотя бы на 1 день, вас могут оштрафовать на 50 или сразу на 100% от суммы кредита. Внимательно читайте договор и условия. Быстрые кредиты усыпляют бдительность, но потом больно бьют по кошельку.

Но есть и приятная новость. В 2021 году микрозаймы приравняли к потребительским кредитам. Теперь с вас не могут требовать сумасшедшие проценты и штрафы, как это было раньше.

Более подробно о нововведениях в законодательстве и о том, что делать, если кредитор все-таки насчитал «космические» проценты, читайте в нашем материале: Быстрые кредиты онлайн — в чем подвох?

А супруги отвечают за кредиты своей второй половинки?

Да, еще как отвечают. Имущество, которое семья приобретает в браке, принадлежит мужу и жене на правах общей совместной собственности.

Это значит, что даже после развода, с вас могут потребовать возмещения денег, если бывший супруг не расплатился по долгам. Хуже всего, когда один из супругов берет кредит втайне и тратит на азартные игры или развлечения, связанные с супружеской изменой (на любовниц или любовников). Развлекался один, а платит другой.

Но из этой ситуации есть выход: в законе предусмотрено одно важное условие. Более подробно о юридических аспектах такой ситуации читайте в нашем материале: Супруг втайне взял кредит — могут ли взыскать деньги со второго супруга?

Могут ли коллекторы звонить мне по кредиту моего родственника или знакомого?

В 2021 году в Украине вступил в силу закон о защите должников от недобросовестных коллекторов. Там прописаны все нюансы и наказания для коллекторов. И даже есть прямой запрет на любое взаимодействие по поводу кредита с людьми, которые на это не соглашались.

Однако, не все коллекторы в курсе, что Верховная рада приняла новые законы. Они продолжают «доставать» людей своими звонками и угрозами. Конечно, можно внести их номера в черный список на телефоне, но это не решает проблему.

В новом законе есть интересный момент — Нацбанк может лишить лицензии за нарушение коллекторами ряда правил. Поэтому на них нужно жаловаться. Ходить никуда не придется — жалобы принимают в электронной форме.

Более подробно о том, куда обращаться и как бороться с навязчивыми коллекторами, читайте в нашем материале: Что делать, если названивают по чужому кредиту?

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