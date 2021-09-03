Что делать, если названивают по чужому кредиту?

В Украине вступил в силу закон о защите должников от недобросовестных коллекторов. До сих пор в этой сфере не было четких правил. «Собиратели долгов» звонили всем подряд, в любое время.

Зачастую мишенью коллекторов становятся близкие должника, а то и вовсе случайные люди: соседи, знакомые, коллеги по работе. Но теперь в законе есть четкие нормы.

Давайте разберемся, что должно измениться и как реагировать на навязчивые звонки по чужим кредитам.

Откуда у коллекторов вообще мой номер?

Вариантов может быть очень много. Но обычно коллекторы говорят, что должник указал ваш номер в качестве контактного лица или поручителя. Правда это или нет, на самом деле не так и важно. В Гражданском кодексе сказано, что стать поручителем можно только по договору. И если вы не подписывали никаких договоров, то не отвечаете за действия должника.

Теперь что касается контактного лица. По новому закону, кредиторы и коллекторы могут обрабатывать персональную информацию третьих лиц только с их согласия. В законе есть прямой запрет на любое взаимодействие по поводу кредита с людьми, которые на это не соглашались. Это относится к звонкам, встречам, письмам и другим способам связи.

А еще кредиторы не имеют права сообщать о кредите третьим лицам. Поэтому если вам звонят и рассказывают о чьей-то просрочке по кредиту, то это уже нарушение закона. Нацбанк может лишить за такое лицензии.

А если названивает робот и механическим голосом читает инструкцию?

Это уже сложнее, ведь роботу не объяснишь, что он нарушает закон.

Сперва попробуйте дослушать сообщение робота до конца. Иногда в конце соединяют с оператором. Попросите человека представиться и назвать свою организацию. По закону кредиторы обязаны это сделать. После этого скажите собеседнику, что не давали согласие на использование своих персональных данных и запрещаете их дальнейшее использование. Кредитор обязан немедленно выполнить ваше требование.

Если вам не удалось связаться с оператором, а трубку по этому номеру не берут, то поищите информацию в интернете. Обычно недовольные граждане оставляют свои отзывы о таких номерах на специальных ресурсах. Если удалось определить кредитную организацию — позвоните туда и потребуйте прекратить навязчивые сообщения робота. Не забудьте сказать, что не давали свое согласие на обработку персональных данных.

В Нацбанке рекомендуют обратиться с письменной жалобой к руководству коллекторской организации. Если же вам угрожали по телефону, тогда стоит написать заявление в полицию.

Что делать, если звонки не прекращаются?

Многие люди просто добавляют навязчивые номера в черный список на телефоне. Но это не решает проблему, ведь кредиторы будут продолжать нарушать закон.

Надзором за работой коллекторов занимается Нацбанк. Напишите туда свое обращение, заполнив электронную форму на сайте. Укажите всю информацию, которую вам удалось собрать — название организации, имена сотрудников, номера телефонов.

Также можно позвонить на горячую линию Нацбанка — 0 800 505 240.

Еще можно обратиться к Уполномоченному Верховной рады по правам человека. Ведь именно он контролирует соблюдение закона о защите персональных данных. Заявления подают в течение года со дня выявления нарушения прав. Сделать это можно в онлайн-приемной.

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