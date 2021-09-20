В большинстве банков, чтобы оформить кредит, не нужно ставить своего супруга в известность или документально подтверждать его согласие. Но если возникают проблемы с возвращением денег, то отвечать приходится уже вместе.

Давайте разберемся, могут ли банки и финансовые организации требовать возвращения кредита у второго супруга, если он ничего не знал об этих деньгах.

Что говорит закон про деньги и семейный бюджет?

В Семейном кодексе сказано, что имущество, которое семья приобретает во время брака, принадлежит мужу и жене на правах общей совместной собственности. Это касается не только недвижимости, автомобилей и других крупных приобретений. Сюда же входят зарплаты, гонорары, выигрыши в лотерею, пенсии, стипендии и другие доходы. Поэтому кредитные деньги являются совместной собственностью обоих супругов. И за долги придется отвечать вместе.

Однако, супруги могут заключить брачный договор и прописать в нем подобные моменты. Муж и жена имеют право договориться, какое имущество будет личным, а какое совместным. В том числе указать, кто именно несет обязательства по кредитам.

Кстати, брачный договор можно заключить в любое время, не обязательно это делать именно до свадьбы.

Разве не требуется согласие супруга, когда речь идет о деньгах?

Требуется, но не всегда. Когда дело касается крупных приобретений, например квартиры или земли, то согласие одного из супругов должно быть подано в письменной форме и заверено нотариусом.

Во всех остальных случаях считается, что супруги действуют по взаимному согласию. Если один из супругов взял кредит, то согласно Семейному кодексу это означает, что второй супруг дал согласие. То есть этот вопрос регулируется в «автоматическом» режиме и не нужно подписывать никаких бумаг.

А если супруг не согласен или не знал, что у «второй половинки» есть кредит?

Тогда можно признать такой кредитный договор недействительным. Но для этого необходимо обратиться в суд.

Эта проблема распространена в так называемых «фиктивных браках», особенно с иностранцами. В Миграционной службе предупреждают, что находясь в таком браке, украинцы могут запросто потерять свое имущество.

Если «фиктивного» супруга привлекут к уголовной ответственности, то все «совместно нажитые кредиты» придется выплачивать. А некоторые статьи предусматривают еще и конфискацию имущества.

И ничего нельзя сделать?

Можно. В Семейном кодексе есть одно важное уточнение. Если один из супругов, который взял кредит, использовал эти деньги не в интересах семьи, тогда второй супруг не несет никаких долговых обязательств. Например, если деньги потрачены на азартные игры или развлечения, связанные с супружеской изменой (на любовниц или любовников).

Поэтому, чтобы не отдавать «тайные» кредиты супруга, нужно доказать в суде, что «вторая половинка» действовала в своих личных интересах, а не в интересах семьи.

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