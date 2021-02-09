В Кабмине анонсировали дешевые ипотечные кредиты

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал программу доступных ипотечных кредитов (то есть кредитов для приобретения недвижимости) под 5% годовых.

По таким ставкам жилищный кредит можно будет взять во второй половине 2021 года, заявил Шмыгаль в ходе Всеукраинского форума “Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы”.

“У нас есть намерение в первой половине 2021 года поработать и создать возможность финансового лизинга и ипотеки под 5%”, – заявил он.

Премьер сообщил, что Кабмин работает над этим вместе с Национальным банком Украины.

Осенью 2020 года средняя эффективная ставка нового ипотечного кредита на вторичном рынке составляла 14,3%, на первичном – 17,2% годовых.